Kamala Harris celebra triunfo demócrata y critica la corrupción de la Casa Blanca

FOTO: Kamala Harris en un discurso de la noche en que admitió su derrota electoral.

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- La exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris celebró la victoria del Partido Demócrata en el Congreso, al afirmar que el electorado envió un mensaje "alto y claro" contra lo que describió como "la corrupción, la incompetencia y la insensibilidad que emanan de la Casa Blanca".

"Ahora empieza el trabajo de dar resultados concretos", declaró en un comunicado la excandidata presidencial demócrata, reportó la cadena NBC News y supo Noticias Argentinas.

"El pueblo estadounidense ha elegido a demócratas en todo el país para cargos federales, estatales y locales, quienes deben ser implacables al usar todos los recursos a su alcance para brindar alivio económico a las familias trabajadoras y exigirle cuentas a esta administración por su profunda corrupción. El pueblo no exige menos".

En las últimas semanas, Harris hizo campaña junto a algunos candidatos demócratas, incluido el senador electo Abdul El-Sayed de Michigan, mientras que otros se distanciaron de ella, incluidos candidatos en Alaska, Iowa y Kansas.