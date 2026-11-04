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Kamala Harris celebra triunfo demócrata y critica la corrupción de la Casa Blanca

"Ahora empieza el trabajo de dar resultados concretos", declaró en un comunicado la excandidata presidencial demócrata.

04/11/2026 | 14:00Redacción Cadena 3

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Kamala Harris en un discurso de la noche en que admitió su derrota electoral.

FOTO: Kamala Harris en un discurso de la noche en que admitió su derrota electoral.

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Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- La exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris celebró la victoria del Partido Demócrata en el Congreso, al afirmar que el electorado envió un mensaje "alto y claro" contra lo que describió como "la corrupción, la incompetencia y la insensibilidad que emanan de la Casa Blanca".

"Ahora empieza el trabajo de dar resultados concretos", declaró en un comunicado la excandidata presidencial demócrata, reportó la cadena NBC News y supo Noticias Argentinas.

"El pueblo estadounidense ha elegido a demócratas en todo el país para cargos federales, estatales y locales, quienes deben ser implacables al usar todos los recursos a su alcance para brindar alivio económico a las familias trabajadoras y exigirle cuentas a esta administración por su profunda corrupción. El pueblo no exige menos".

En las últimas semanas, Harris hizo campaña junto a algunos candidatos demócratas, incluido el senador electo Abdul El-Sayed de Michigan, mientras que otros se distanciaron de ella, incluidos candidatos en Alaska, Iowa y Kansas.

Lectura rápida

¿Quién celebró la victoria demócrata?
Kamala Harris celebró el triunfo del Partido Demócrata en el Congreso.

¿Qué mensaje envió el electorado?
El electorado mandó un mensaje contra la corrupción y la insensibilidad de la Casa Blanca.

¿Qué dijo Harris sobre su trabajo?
Harris afirmó que ahora comienza el trabajo de dar resultados concretos.

¿Con quién hizo campaña Harris?
Hizo campaña junto a candidatos demócratas como el senador electo Abdul El-Sayed.

¿Qué pidió Harris a los demócratas electos?
Harris exigió que usen todos los recursos para brindar alivio económico y exigir cuentas a la administración actual.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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