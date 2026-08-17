Jared Kushner se reúne con Netanyahu y Hamás para discutir la crisis en Gaza

FOTO: Kushner se reúne por separado con Netanyahu y Hamás para hablar sobre Gaza

JERUSALÉN — Jared Kushner, negociador para Oriente Medio y yerno del presidente de Estados Unidos, se encontraba en conversaciones el lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras el rechazo de este a un plan de 15 puntos propuesto por Washington para avanzar en la tregua en la Franja de Gaza.

La reunión se extendió por aproximadamente tres horas y fue precedida por una conversación de dos horas de Kushner con el líder de Hamás en Egipto, mientras Estados Unidos presiona para que Israel acepte la hoja de ruta. Este proceso es crucial, ya que afecta a alrededor de 2 millones de palestinos en Gaza, la reconstrucción del territorio devastado por el conflicto y el futuro control de la zona.

Hamás ha manifestado su aceptación del plan, que incluye el desarme, y está instando a los mediadores y a la Junta de Paz creada por Estados Unidos a "forzar" a Israel a participar. Sin embargo, Israel sostiene que Hamás debe desarmarse completamente antes de cualquier retirada de sus fuerzas.

Las tropas israelíes controlan actualmente cerca del 60% de Gaza, y Netanyahu ya ha advertido sobre la posibilidad de aumentar este control.

En la reunión con Netanyahu, también estaban presentes el ex primer ministro británico Tony Blair y el director de la Junta de Paz, Nickolay Mladenov, quienes participaron bajo condiciones de confidencialidad.

La Casa Blanca no ha emitido comentarios sobre las reuniones de Kushner, y Israel no respondió inicialmente a las solicitudes de información.

La reunión se produce tras una conversación de Kushner con Hamás

Kushner se reunió el domingo con Khalil al-Hayya, jefe de Hamás, en El Cairo para discutir el desarme, de acuerdo con funcionarios de la región y de Hamás que hablaron bajo condición de anonimato.

Funcionarios de Egipto, Qatar y Turquía también asistieron a esa conversación.

Durante la reunión, el líder de Hamás exigió que Israel detenga sus ataques en Gaza y se retire a lo que se conoce como la "línea amarilla", que divide el territorio. Sin embargo, esta línea nunca ha sido definida con claridad. Las fuerzas israelíes han avanzado más allá de ella, y en mayo, Netanyahu afirmó que el siguiente paso sería incrementar el control a un 70%, estrechando el cerco sobre Hamás.

Los vecinos regionales aumentan la presión sobre Israel

Varias potencias regionales, como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, emitieron un comunicado el domingo condenando el rechazo de Israel al plan de paz y advirtiendo que ahora carga con la responsabilidad de obstaculizar los esfuerzos por la paz en Gaza. Entre los firmantes se incluyen Jordania, Pakistán, Indonesia y los mediadores del alto el fuego.

El comunicado instó a la Junta de Paz y a Estados Unidos a adoptar "medidas inmediatas y concretas" para evitar que cualquier parte obstaculice la implementación del plan. La Casa Blanca ha remitido preguntas sobre las reuniones de Kushner a la Junta de Paz, que no ha comentado al respecto. El Instituto Tony Blair tampoco ha hecho declaraciones.

La visita despierta esperanza y dudas en Gaza

Mientras algunos en Gaza esperan que los esfuerzos para implementar la hoja de ruta pongan fin a la guerra iniciada por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel, otros se muestran escépticos. Mohammad Abu al-Qombuz, un residente de Gaza, expresó: "Una conferencia aquí y allá, todo son mentiras. Necesitamos una solución definitiva que funcione para todos".

Según el plan, Hamás entregaría sus armas a un comité palestino encargado de supervisar las operaciones diarias en el territorio, aunque este comité aún no ha sido establecido en Gaza. Hamás ha vinculado la entrega de sus armas más pesadas a la creación de un estado palestino, un aspecto que el actual gobierno israelí rechaza.

La situación sigue siendo tensa, y hasta que se acuerde la hoja de ruta, otros aspectos del alto el fuego, como la reconstrucción y el despliegue de fuerzas internacionales para separar a las fuerzas israelíes de las áreas controladas por el comité, permanecen en suspenso.

Netanyahu enfrenta un desafío electoral el 27 de octubre, mientras intenta mantener su coalición, que incluye a ministros de línea dura sobre Gaza. No está claro si tomará decisiones significativas sobre el alto el fuego antes de las elecciones. Además, se aproxima el aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023, que desató el conflicto actual.

_______

Esta historia fue reportada por Frankel desde Jerusalén, Magdy desde El Cairo, Shurafa desde Deir al-Balah, Gaza; Collin Binkley en Washington y Sylvia Hui en Londres.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.