Jamenei advierte sobre ilusiones de cambio en EE. UU. tras elecciones y reafirma fortaleza de Irán

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA / Xinhua) -- El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, advirtió hoy que los cambios en Estados Unidos no acabarán con la hostilidad hacia Irán. En un mensaje con motivo del aniversario de la toma de la embajada estadounidense en Teherán en 1979, Jamenei expresó que quienes creen en un cambio positivo en el comportamiento de EE. UU. están "gravemente equivocados".

"Si aún existen individuos que depositan incluso la más mínima esperanza en un cambio en el comportamiento de Estados Unidos o en los cambios partidistas dentro del sistema hegemónico o que imaginan que el otorgar concesiones a Estados Unidos puede disuadirlo de su hostilidad hacia la nación iraní, están gravemente equivocados", afirmó el líder supremo.

Además, Jamenei enfatizó que la única forma de lograr un estado de "disuasión absoluta" es a través del fortalecimiento continuo de Irán, indicando que la solidaridad y la cohesión social son fundamentales para el éxito en este camino.

El líder también mencionó que, si se repiten los "actos de agresión", la resistencia iraní se expandirá a nuevas esferas. Se anticipa que los demócratas tomarán control del Senado estadounidense tras las elecciones intermedias, asegurando así el dominio de ambas cámaras del Congreso, según la agencia de pronósticos electorales Decision Desk HQ.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, reaccionó a los resultados electorales de EE. UU. a través de un mensaje en la red social X, donde afirmó que "por conciencia o por los costos de la vida, los estadounidenses dijeron NO a la guerra, y nosotros respaldamos este mensaje".

Simultáneamente, ciudadanos iraníes se manifestaron en todo el país para recordar el aniversario de la toma de la embajada estadounidense. Las protestas se llevaron a cabo en más de 900 ciudades y aldeas, y contaron con la participación de diversos sectores de la sociedad, incluidos funcionarios y líderes militares, según reportes de medios locales.

En la capital, los manifestantes condenaron la "flagrante agresión estadounidense-israelí" contra Irán y exigieron justicia por los muertos durante el conflicto de 40 días, según la agencia oficial de noticias IRNA.

En un discurso dirigido a los asistentes, el alcalde de Teherán, Alireza Zakani, mencionó que la reapertura del estrecho de Ormuz dependerá del compromiso de EE. UU. con sus obligaciones y de la implementación de acciones concretas.

Este evento conmemora el 4 de noviembre de 1979, cuando estudiantes iraníes tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán, capturando a decenas de rehenes en un episodio que se extendió por más de un año.