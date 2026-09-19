Italia enfrenta un aumento de infecciones por virus del Nilo Occidental debido al cambio climático

ROMA — Las autoridades sanitarias de Italia han observado que el incremento de las temperaturas y la extensión de las temporadas cálidas están facilitando la propagación del virus del Nilo Occidental. Este fenómeno se traduce en un aumento de infecciones en áreas más amplias y durante más meses al año.

Hasta la fecha, se han registrado más de 650 casos de infección en el país, lo que representa aproximadamente la mitad de todos los casos reportados en Europa, según las cifras de las autoridades locales. El investigador del Instituto Nacional de Salud de Italia, Antonino Bella, ha indicado que las temperaturas más elevadas, vinculadas al cambio climático, favorecen la reproducción de los mosquitos y extienden la temporada de transmisión, aumentando así la probabilidad de que mosquitos infectados transmitan el virus a las personas.

Desde 2020, el virus del Nilo Occidental ha sido considerado endémico en Italia, con un aumento notable en el número de casos cada verano y principios de otoño. Se estima que cerca del 80% de los infectados no presentan síntomas, mientras que muchos otros experimentan una enfermedad leve similar a la gripe. Sin embargo, en algunos casos, se pueden presentar complicaciones neurológicas graves, especialmente en adultos mayores y personas con condiciones de salud subyacentes.

A pesar de que los números de este año son coherentes con los de temporadas anteriores, el aumento de las temperaturas podría extender la temporada de transmisión hasta noviembre. Regiones que anteriormente no estaban tan afectadas están reportando un incremento en las infecciones, lo que sugiere una expansión gradual del virus en todo el territorio.

La situación en Italia ha llamado la atención de países del norte de Europa. Un equipo de investigación de Bélgica visitó el ISS en mayo para estudiar el sistema italiano de vigilancia y monitoreo tras el registro de casos locales del virus. Este año, Países Bajos ha reportado más de dos docenas de casos, los primeros desde 2020, junto con varias muertes, según su instituto de salud pública.

El director de la División de Amenazas Pandémicas de la OMS, Marc-Alain Widdowson, ha expresado que el calentamiento climático ampliará el periodo de replicación del virus y de su vector en más países. Aunque enfatiza que no se debe atribuir todo al cambio climático, reconoce que un clima más cálido resulta en una temporada de mosquitos más prolongada, lo que permite una mayor supervivencia tanto de los vectores como del virus.

Los especialistas destacan que la red de monitoreo en Italia, que rastrea mosquitos, aves, donantes de sangre e infecciones humanas, explica por qué el país detecta tantos casos. Widdowson ha apuntado que las tendencias actuales, como el clima más cálido, la pérdida de biodiversidad y cambios en el uso del suelo, están contribuyendo al aumento de la actividad del virus. Una temporada más larga de mosquitos proporciona más oportunidades de transmisión, mientras que la reducción de la diversidad de aves favorece a las especies que son reservorios eficientes del virus.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) advirtió en junio que el continente está sufriendo un calentamiento, con olas de calor e inundaciones cada vez más frecuentes y severas. Estas condiciones son propicias para especies invasoras de mosquitos como el aedes albopictus y el aedes aegypti. Este último, conocido por transmitir múltiples virus, se ha establecido en Chipre desde 2022 y podría expandirse a otros países europeos.

Hace una década, el aedes albopictus estaba presente en ocho países europeos, afectando 114 regiones. En la actualidad, se ha detectado en 13 países y 337 regiones, según el ECDC.