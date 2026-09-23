Israel confirma la muerte del jefe financiero de Hamás en un ataque en Gaza
Israel reporta que Mohammed Abu Alwan, líder de finanzas de Hamás, fue abatido en un ataque en Khan Younis. Desde el amanecer, al menos cuatro palestinos han muerto en ataques aéreos.
FOTO: Benjamín Netanyahu
Buenos Aires, 23 septiembre (NA) -- Israel ha declarado que ha eliminado al jefe del departamento de finanzas de Hamás, Mohammed Abu Alwan, durante un ataque en el sur de Gaza.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, junto a su ministro de Defensa, Israel Katz, hicieron pública esta información en un comunicado conjunto, donde detallaron que el ataque se llevó a cabo en Khan Younis. Además, afirmaron que el país seguirá atacando a comandantes, operativos y fuentes de financiamiento de Hamás.
Por el momento, Hamás no ha emitido ningún comentario al respecto, según reportes de la Agencia Noticias Argentinas.
Desde el amanecer, al menos cuatro personas han perdido la vida en ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza. Entre los fallecidos, se encuentran dos personas que murieron en un ataque contra un vehículo en el sur, una mujer que fue abatida en el centro de Gaza y otro palestino que falleció en un ataque a un campamento de desplazados en la ciudad de Gaza. Fuentes médicas palestinas también informaron sobre varios heridos adicionales.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Gaza?
Israel afirmó haber abatido al jefe de finanzas de Hamás, Mohammed Abu Alwan, en un ataque aéreo.
¿Quién anunció la muerte?
La información fue confirmada por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz.
¿Dónde se llevó a cabo el ataque?
El ataque tuvo lugar en Khan Younis, en el sur de Gaza.
¿Cuántas personas murieron en los ataques?
Al menos cuatro personas han muerto en ataques israelíes en Gaza desde el amanecer, según fuentes médicas palestinas.
¿Qué ha dicho Hamás?
Hasta el momento, Hamás no ha ofrecido comentarios sobre el ataque.
[Fuente: Noticias Argentinas]