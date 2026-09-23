Israel confirma la muerte del jefe financiero de Hamás en un ataque en Gaza

Buenos Aires, 23 septiembre (NA) -- Israel ha declarado que ha eliminado al jefe del departamento de finanzas de Hamás, Mohammed Abu Alwan, durante un ataque en el sur de Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, junto a su ministro de Defensa, Israel Katz, hicieron pública esta información en un comunicado conjunto, donde detallaron que el ataque se llevó a cabo en Khan Younis. Además, afirmaron que el país seguirá atacando a comandantes, operativos y fuentes de financiamiento de Hamás.

Por el momento, Hamás no ha emitido ningún comentario al respecto, según reportes de la Agencia Noticias Argentinas.

Desde el amanecer, al menos cuatro personas han perdido la vida en ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza. Entre los fallecidos, se encuentran dos personas que murieron en un ataque contra un vehículo en el sur, una mujer que fue abatida en el centro de Gaza y otro palestino que falleció en un ataque a un campamento de desplazados en la ciudad de Gaza. Fuentes médicas palestinas también informaron sobre varios heridos adicionales.