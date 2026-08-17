Irán ofrece recompensa a ciudadanos por capturar o eliminar soldados estadounidenses

FOTO: En Irán no hay soldados estadounidenses pero ya anteriormente se ofreció una recompensa por un piloto eyectado de un avión de combate.

Buenos Aires, 17 agosto (NA) — El Ejército de Irán anunció una recompensa de 30.000 dólares (26.000 euros) a cualquier ciudadano de la nación islámica que mate o capture y entregue a un soldado estadounidense, con una prima que se duplicará si la acción es llevada a cabo por una mujer, informaron medios internacionales.

El jefe del Estado Mayor, Amir Hatami, precisó que decidieron poner en marcha el plan a raíz del "gran número de solicitudes" recibidas, según comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

"Si un ciudadano iraní mata o captura y entrega a un soldado invasor estadounidense, recibirá por parte del Ejército de la República Islámica de Irán una recompensa equivalente a 30.000 dólares", afirmó Hatami.

Añadió —según informa el sitio DW— que, si una mujer lleva a cabo una acción de este tipo, "recibirá el doble de esta recompensa".

El dinero provendrá de donaciones de personas que desean contribuir financieramente a la guerra contra Israel y Estados Unidos.

Tras casi seis meses de conflicto, que comenzó con bombardeos aéreos el 28 de febrero, no se tiene constancia de un despliegue de fuerzas terrestres estadounidenses en Irán, con la excepción de una misión de rescate en abril para salvar la vida de un piloto estadounidense derribado.

Hatami no aportó detalles sobre dónde o cuándo se esperaba que se produjera la muerte o captura de soldados estadounidenses, anota a continuación el medio alemán.

El vencimiento del memorando de entendimiento

Por otra parte, Irán afirmó este lunes que no está preocupado por el vencimiento este lunes del plazo establecido en el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos para negociar un acuerdo de paz permanente, debido a las violaciones estadounidenses de los compromisos adquiridos en el texto.

"El plazo de 60 días para las conversaciones es irrelevante", declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa recogida por la agencia IRNA.