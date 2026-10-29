Irán denuncia el derribo de un dron estadounidense en el estrecho de Ormuz

FOTO: La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que derribó un dron estadounidense cerca del estrecho de Ormuz

Buenos Aires, 29 de octubre (NA) – La Guardia Revolucionaria de Irán comunicó hoy que ha derribado un dron MQ-1 de fabricación estadounidense al este del estrecho de Ormuz, en una región donde la tensión militar con los Estados Unidos se ha intensificado.

El cuerpo militar iraní reportó este jueves que el dron fue interceptado frente a la localidad de Sirik, situada en la provincia de Hormozgán, utilizando un nuevo sistema de defensa aérea que forma parte de la red integrada del país.

A pesar de que la Guardia Revolucionaria identificó el dron como estadounidense, no especificó qué fuerza militar lo operaba ni proporcionó imágenes de los restos del aparato. Hasta el momento, no ha habido una confirmación directa de parte de Washington sobre este incidente.

Además, Irán indicó que este sería el decimocuarto MQ-1 derribado desde el inicio del actual conflicto. Sin embargo, dicha cifra, así como la identidad y ubicación del dron, no han podido ser verificadas de manera independiente.

Este anuncio se produce en el contexto de la guerra que comenzó el 28 de febrero, cuando los Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques contra territorio iraní, y Teherán respondió con misiles y drones dirigidos a objetivos de ambos países y sus aliados en la región.

El estrecho de Ormuz es un punto estratégico que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán, siendo una ruta clave para las exportaciones de petróleo y gas de los países vecinos. La situación del tránsito marítimo se ha visto gravemente afectada por el conflicto.

En los últimos meses, fuerzas iraníes y estadounidenses han protagonizado varios episodios relacionados con aeronaves no tripuladas en este corredor. Ambos gobiernos han discrepado en numerosas ocasiones sobre si los drones operaban dentro del espacio aéreo iraní o sobre aguas internacionales.

El Comando Central estadounidense reconoció el 31 de mayo que Irán había derribado otro MQ-1, aunque insistió en que la aeronave se encontraba sobre aguas internacionales en ese momento. En respuesta, Washington llevó a cabo ataques contra radares y centros de control de drones iraníes.

Este nuevo incidente se conoce en un contexto donde Irán y Estados Unidos mantienen contactos indirectos a través de países mediadores, con el objetivo de disminuir la tensión y alcanzar un acuerdo sobre la navegación en el estrecho.