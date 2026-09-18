Irán ataca buque petrolero en el estrecho de Ormuz y miles apoyan al gobierno en Teherán

Irán comunicó el viernes que llevó a cabo un ataque a un buque petrolero que intentaba transitar por el estrecho de Ormuz. Esta acción se produce en un contexto de manifestaciones masivas en Teherán, donde cientos de miles de personas mostraron su respaldo al gobierno, la mayor muestra de apoyo desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán en febrero.

La televisora estatal informó que el buque atacado, llamado Trend y de bandera de Togo, fue objeto de un ataque debido a lo que Irán describió como un "intento ilegal" de cruzar el estrecho de Ormuz. Esta información fue citada por la Guardia Revolucionaria, aunque The Associated Press no ha podido verificarla de manera independiente.

La Armada de la Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier paso no autorizado por el estrecho podría resultar en la "destrucción" de las embarcaciones infractoras. Teherán ha mantenido el control de esta vital vía marítima desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Por otro lado, la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido reportó que otro barco fue impactado el miércoles por un "proyectil desconocido" mientras transitaba por el estrecho, aunque la tripulación se encuentra a salvo. No se han proporcionado más detalles sobre este incidente.

El tráfico marítimo por el estrecho de Bab el-Mandeb continuó, a pesar de que los hutíes han declarado que solo atacan embarcaciones asociadas a Arabia Saudí. Sin embargo, ha habido una caída en el tráfico marítimo en la última semana, coincidiendo con un avance de los hutíes en islas de la ruta.

Según Dimitris Ampatzidis, gerente de Riesgo Marítimo en Kpler, se reportaron entre 26 y 35 embarcaciones diarias esta semana, un descenso en comparación con el promedio de 35 a 40 de las semanas anteriores. Muchas compañías navieras han evitado esta ruta tras los ataques de los hutíes contra barcos vinculados a Israel, aunque los barcos de Rusia y China parecen operar sin inconvenientes.

En un comunicado emitido el viernes, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU reiteraron su condena a los ataques hutíes contra Arabia Saudí y las amenazas a barcos en el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb. El organismo también condenó la escalada militar de los hutíes en Yemen, advirtiendo que esto agrava la crisis humanitaria en el país.

Los hutíes, respaldados por Irán, se enfrentan a las fuerzas yemeníes apoyadas por Arabia Saudí, lo que ha provocado el desplazamiento de más de 100.000 personas. El Consejo de Seguridad solicitó cooperación para evitar que los hutíes accedan a armamento y apoyo militar para sus ataques.

Más temprano, se realizaron manifestaciones en el norte de Yemen en apoyo a los hutíes, en respuesta a acusaciones de Arabia Saudí sobre un supuesto ataque hutí a La Meca. Las autoridades saudíes afirmaron haber interceptado un dron dirigido a este sitio sagrado, lo que los hutíes negaron.

En Teherán, la multitud prometió defender al país como "Janfaday-e Irán", o aquellos "que sacrifican sus vidas por Irán". Este acto de movilización busca fortalecer la unidad nacional en un contexto de crisis económica agravada por un bloqueo naval estadounidense y nuevas sanciones.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, indicó que su gobierno evalúa ampliar las operaciones de una unidad naval en el golfo de Adén para proteger sus rutas de transporte de petróleo, aunque dejó claro que no enviará tropas al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La creciente amenaza de los hutíes ha generado preocupación en la región, a pesar de que estos aseguran que solo atacan intereses saudíes. "No habrá despliegue de tropas que implique o intervenga en la guerra", reafirmó Lee.

En Somalilandia, el presidente Abdirahman Mohamed Abdullahi busca un mayor reconocimiento por parte de Estados Unidos, ofreciendo acceso militar y comercial a su costa. Tras reuniones con legisladores estadounidenses, estableció como prioridad la apertura de un puesto diplomático de EE.UU. en Hargeisa o Berbera, un puerto clave en la región.

En Líbano, la Agencia Nacional de Noticias informó sobre enfrentamientos entre el ejército israelí y el ejército libanés en la localidad de Deir Mimas. El ejército israelí lanzó granadas aturdidoras al considerar que el ejército libanés había ingresado a una "zona de seguridad" que Israel ocupa.

Esta situación se produce en un contexto de un acuerdo entre Líbano e Israel para la retirada de fuerzas israelíes de zonas ocupadas, aunque poco se ha avanzado en su implementación.