Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) -- El lunes, clientes de Bank of America, JPMorgan Chase, US Bank y otras importantes instituciones financieras de Estados Unidos reportaron interrupciones en el servicio, según Downdetector.com, citado por CBS News.

Además, bancos como Capital One, Truist y Wells Fargo también están enfrentando un aumento en las quejas por dificultades para acceder a sus cuentas. Los usuarios también mencionaron problemas con la aplicación de pagos digitales Zelle, de acuerdo con el rastreador de interrupciones.

A pesar de los informes, Zelle aseguró a CBS News que su servicio estaba "funcionando correctamente", aunque algunos usuarios podrían estar enfrentando problemas debido a las fallas en sus instituciones financieras, lo que podría estar generando retrasos en los pagos de Zelle.

Un portavoz de Zelle aclaró: "Los consumidores utilizan Zelle a través de bancos y cooperativas de crédito participantes, que administran sus cuentas y custodian sus fondos. Los consumidores no tienen una cuenta Zelle independiente, y Zelle no custodia los fondos de los consumidores".

Por su parte, Chase Bank informó que los problemas experimentados son de carácter técnico y no cibernético. Según un portavoz, "debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos".

Algunos clientes de Chase recibieron mensajes indicando que "algunos servicios no están disponibles. Estamos trabajando para solucionarlo. Inténtelo de nuevo más tarde".

Los reportes de problemas comenzaron a surgir el lunes por la mañana, y para la tarde, las quejas se dispararon. A las 2 p.m. (hora del este), casi 4800 usuarios habían reportado problemas con Chase, la cifra más alta entre los bancos.

Un portavoz de US Bank indicó que sus sistemas no se vieron directamente afectados por la interrupción, pero advirtió que "los clientes que intenten enviar o recibir pagos de Zelle con otra institución financiera podrían experimentar retrasos en las transacciones", como se comunicó a CBS News.

Estas interrupciones se producen en un contexto donde Microsoft restableció sus servicios el sábado tras una interrupción global que afectó a Outlook y Teams, generando problemas a usuarios, empresas y operaciones gubernamentales a nivel mundial.

Microsoft también afirmó que la interrupción no estaba relacionada con un ciberataque, sino que se debió a un problema técnico.