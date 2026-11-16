FOTO: United Airlines informa una falla generalizada en sus sistemas, días después de suspensión nacional

CHICAGO (AP) — United Airlines confirmó el lunes que enfrenta una interrupción en todo su sistema, solo días después de que un fallo en la red de la Administración Federal de Aviación ocasionara la suspensión de vuelos a nivel nacional.

Por el momento, no se han especificado qué áreas del sistema de la aerolínea se han visto afectadas, pero United ha ofrecido disculpas a sus pasajeros por las molestias causadas.

Además, una grabación difundida en la aplicación ATC mostraba a un piloto de United solicitando permiso a la torre de control de Houston para permanecer en la puerta de embarque hasta que el sistema volviera a estar operativo.

Esta aplicación combina las transmisiones de radio del control de tráfico aéreo en vivo con un seguimiento visual de las aeronaves en tiempo real.