United Airlines enfrenta fallas en su sistema, a días de la suspensión de vuelos nacionales
La aerolínea estadounidense United Airlines reportó una interrupción generalizada en sus sistemas, poco después de que un problema en la Administración Federal de Aviación generara la suspensión de vuelos a nivel nacional.
FOTO: United Airlines informa una falla generalizada en sus sistemas, días después de suspensión nacional
CHICAGO (AP) — United Airlines confirmó el lunes que enfrenta una interrupción en todo su sistema, solo días después de que un fallo en la red de la Administración Federal de Aviación ocasionara la suspensión de vuelos a nivel nacional.
Por el momento, no se han especificado qué áreas del sistema de la aerolínea se han visto afectadas, pero United ha ofrecido disculpas a sus pasajeros por las molestias causadas.
Además, una grabación difundida en la aplicación ATC mostraba a un piloto de United solicitando permiso a la torre de control de Houston para permanecer en la puerta de embarque hasta que el sistema volviera a estar operativo.
Esta aplicación combina las transmisiones de radio del control de tráfico aéreo en vivo con un seguimiento visual de las aeronaves en tiempo real.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con United Airlines?
La aerolínea enfrenta una interrupción en su sistema.
¿Cuándo sucedió?
El problema se confirmó el lunes, días después de la suspensión de vuelos nacionales.
¿Qué causó la suspensión de vuelos?
Un fallo en la red de la Administración Federal de Aviación provocó la suspensión.
¿Cómo se manifestaron los problemas?
No se especificaron las áreas afectadas, pero los pasajeros fueron informados.
¿Qué hizo un piloto de United?
Solicitó permanecer en la puerta de embarque hasta que el sistema funcione nuevamente.
[Fuente: AP]