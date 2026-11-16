Buenos Aires, 16 de noviembre (Xinhua/NA) -- El portaaviones USS Theodore Roosevelt ha llegado a Medio Oriente, elevando a tres el número de grupos de ataque de Estados Unidos en la región, en un contexto de tensiones persistentes con Irán, según confirmó un funcionario estadounidense.

El portaaviones arribó el domingo al área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos, de acuerdo a informes de medios de comunicación estadounidenses. Este nuevo despliegue se suma al USS George H.W. Bush y al USS George Washington, que fueron enviados a la región en abril y agosto, respectivamente.

Con la llegada del USS Theodore Roosevelt, la Armada estadounidense en el mar Arábigo ahora cuenta con tres portaaviones, trece destructores, dos cruceros y un buque de combate litoral, según indican los reportes.

Este despliegue ocurre en un momento en que los esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán están estancados, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa la posibilidad de reanudar ataques militares de gran escala contra Irán.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos llevaron a cabo ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes. En respuesta, Irán lanzó oleadas de ataques con misiles y drones dirigidos a bases y activos de Estados Unidos e Israel en la región, además de intensificar el control sobre el estrecho de Ormuz.