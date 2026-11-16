El USS Theodore Roosevelt se suma a la flota de portaaviones de EEUU en Medio Oriente
Este portaaviones arribó el domingo al área del Comando Central de EEUU, aumentando la presencia militar en la región ante las tensiones con Irán.
FOTO: Portaaviones USS Theodore Roosevelt
Buenos Aires, 16 de noviembre (Xinhua/NA) -- El portaaviones USS Theodore Roosevelt ha llegado a Medio Oriente, elevando a tres el número de grupos de ataque de Estados Unidos en la región, en un contexto de tensiones persistentes con Irán, según confirmó un funcionario estadounidense.
El portaaviones arribó el domingo al área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos, de acuerdo a informes de medios de comunicación estadounidenses. Este nuevo despliegue se suma al USS George H.W. Bush y al USS George Washington, que fueron enviados a la región en abril y agosto, respectivamente.
Con la llegada del USS Theodore Roosevelt, la Armada estadounidense en el mar Arábigo ahora cuenta con tres portaaviones, trece destructores, dos cruceros y un buque de combate litoral, según indican los reportes.
Este despliegue ocurre en un momento en que los esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán están estancados, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa la posibilidad de reanudar ataques militares de gran escala contra Irán.
El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos llevaron a cabo ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes. En respuesta, Irán lanzó oleadas de ataques con misiles y drones dirigidos a bases y activos de Estados Unidos e Israel en la región, además de intensificar el control sobre el estrecho de Ormuz.
Lectura rápida
¿Qué portaaviones llegó a Medio Oriente?
El USS Theodore Roosevelt es el portaaviones que ha arribado a la región.
¿Cuándo llegó el USS Theodore Roosevelt?
El portaaviones llegó el domingo al área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos.
¿Cuántos portaaviones tiene EEUU en la región ahora?
Con la llegada del Roosevelt, Estados Unidos cuenta con tres portaaviones en la región.
¿Qué está ocurriendo con las tensiones entre EEUU e Irán?
Los esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán están estancados, lo que ha llevado a aumentar la presencia militar en la región.
¿Qué acciones recientes han tomado EEUU e Irán?
Recientemente, Israel y Estados Unidos realizaron ataques conjuntos, a lo que Irán respondió con ataques con misiles y drones.
[Fuente: Noticias Argentinas]