Buenos Aires, 16 noviembre (Xinhua-NA) -- El Índice de Actividad Económica (IBC-Br) del Banco Central de Brasil, que sirve como un indicador adelantado del Producto Interno Bruto (PIB) brasileño, reportó en septiembre una disminución del 0,2 por ciento en comparación con el mes anterior, según datos ajustados por estacionalidad.

El IBC-Br cerró el tercer trimestre del año con una contracción del 0,9 por ciento respecto a los tres meses previos, marcando el primer resultado negativo en un año.

La desaceleración en la actividad económica brasileña era esperada, impulsada por la política monetaria restrictiva, las dudas generadas por las elecciones presidenciales de octubre y el contexto internacional.

A principios de este mes, el Banco Central detuvo el ciclo de recortes en la tasa de interés Selic, que había comenzado en marzo de 2026, manteniéndola en un 13,75 por ciento anual.

En comparación con septiembre del año anterior, el IBC-Br se mantuvo estable, mientras que en el acumulado de 12 meses tuvo un crecimiento del 1,4 por ciento, según cifras no ajustadas por estacionalidad.

El informe también revela que el sector agropecuario mostró un desempeño positivo en septiembre, con un crecimiento del 1,2 por ciento, mientras que la industria cayó un 0,4 por ciento y los servicios se redujeron en un 0,1 por ciento.

La encuesta Focus, publicada el mismo día por el Banco Central, indicó que el mercado espera un crecimiento del PIB del 1,72 por ciento para 2026 y del 1,02 por ciento para 2027.

Expertos advierten que los datos del IBC-Br deben ser interpretados con cautela, ya que las proyecciones del Banco Central no siempre coinciden con las cifras oficiales del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

La entidad tiene programado divulgar las cifras del PIB del tercer trimestre a principios de diciembre, después de prever un incremento del 0,5 por ciento en el segundo trimestre de 2026 en relación al primero.