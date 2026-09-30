Interferencia extranjera en elecciones brasileñas: Brasil alerta a Londres y París

Buenos Aires, 30 septiembre (NA) — Funcionarios de inteligencia de Brasil comunicaron a miembros de una delegación de Francia y Reino Unido sobre la presunta interferencia de Estados Unidos y Rusia en el contexto electoral brasileño, según un informe de un medio internacional que consultó la Agencia Noticias Argentinas.

Documentos y fuentes citados por la agencia de noticias Reuters indican que la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) "confirmó la existencia de injerencias tanto de Estados Unidos como de Rusia", de acuerdo con un informe elaborado por uno de los asistentes a las reuniones.

El informe detalla que los funcionarios de Abin señalaron que la injerencia estadounidense incluye "desde la guerra jurídica hasta la injerencia abiertamente reconocida".

Esta visita, que hasta ahora era desconocida, refleja la creciente preocupación en ambos lados del Atlántico por los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump para respaldar a candidatos afines a su ideología y demuestra cómo los posibles objetivos de esta injerencia están intercambiando información.

La primera vuelta de las elecciones en Brasil se llevará a cabo el domingo, en la que se enfrentarán el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca su reelección, y el senador de derecha Flávio Bolsonaro. Este último es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple condena de prisión bajo arresto domiciliario por haber planeado un golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

A pesar de que estos son los principales candidatos, la posibilidad de una injerencia estadounidense para favorecer a Flávio Bolsonaro ha generado inquietud, y Lula ya ha advertido a Trump sobre la necesidad de no intervenir.

Negativas de Moscú y Washington

Desde Washington se ha negado cualquier injerencia, postura que también ha sido adoptada por Moscú, según el informe del medio británico. En los últimos meses, Estados Unidos ha apoyado abiertamente a candidatos ideológicamente afines en diversas regiones de Europa y América Latina.

El medio destaca que Estados Unidos ofreció un rescate financiero de hasta 40.000 millones de dólares para ayudar al presidente argentino Javier Milei en el contexto de sus difíciles elecciones de mitad de mandato.

También se menciona el viaje del vicepresidente estadounidense JD Vance a Hungría, donde apoyó al ex primer ministro Viktor Orbán en su fallida candidatura a la reelección.

En Francia, donde la candidata de extrema derecha Marine Le Pen lidera las encuestas, las autoridades han manifestado su rechazo a cualquier injerencia estadounidense en sus asuntos internos y consideran que las elecciones brasileñas podrían ser un indicativo para las presidenciales francesas del próximo año.

Por su parte, en Alemania, las autoridades han criticado el respaldo de la administración de Trump a la extrema derecha, tras la victoria del partido Alternativa para Alemania (AfD) en elecciones recientes.

Los funcionarios de Francia y Alemania visitaron Brasil entre el 9 y el 11 de septiembre como parte de una delegación de la Unión Europea, para discutir la implementación de la Ley de Servicios Digitales (DSA) del bloque, que exige a las plataformas en línea intensificar sus esfuerzos para combatir contenido ilegal y perjudicial.