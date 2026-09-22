Intensos ataques entre Rusia y Ucrania marcan la previa a la reunión de Zelenskyy y Trump

FOTO: Rusia y Ucrania intercambian ataques mortales antes de reunión de Zelenskyy con Trump

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia bombardeó al menos cuatro regiones ucranianas durante la noche con misiles y drones, lo que dejó cuatro muertos, informaron funcionarios el martes, y las fuerzas de Ucrania dañaron otra refinería de petróleo rusa en un nuevo ataque de largo alcance.

El cruce continuo de ataques aéreos diarios, mientras las posiciones en la línea del frente del campo de batalla apenas cambian, servía de telón de fondo para la visita del presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a Estados Unidos.

Zelenskyy tenía previsto reunirse con otros líderes mundiales, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El líder ucraniano espera conseguir su ayuda para poner fin a la invasión a gran escala de Rusia contra su país, que ya supera los 4 años y medio.

El presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene previsto asistir al evento anual.

La guerra, que según funcionarios occidentales ha matado a más de 500.000 soldados rusos, ha tenido repercusiones globales.

Los ataques repetidos contra refinerías rusas, tras los golpes de Moscú a la red eléctrica de Ucrania, han provocado escasez internacional de diésel y alzas de precios, según Trump. Sin embargo, la estrechez global también se produjo después de que la guerra con Irán llevara a recortar los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

Zelenskyy también quiere ayuda para garantizar el flujo de grano ucraniano y otros productos agrícolas hacia los mercados mundiales a través del mar Negro. Los ataques rusos contra buques de carga han alterado gravemente las exportaciones de Kiev, dañando su economía y amenazando los suministros globales.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó el martes que su país proporcionará a Ucrania más radares para ayudar a proteger su red eléctrica.

Macron indicó en redes sociales que habló con Trump sobre la posibilidad de una tregua entre Moscú y Kiev respecto a los ataques contra infraestructura energética y una "moratoria" sobre los ataques en el mar Negro.

Zelenskyy inició su visita a Nueva York reuniéndose con senadores de Estados Unidos, a quienes agradeció lo que calificó como un sólido apoyo bipartidista a Ucrania y la reciente aprobación de un proyecto de ley de sanciones más duras contra Rusia, que Trump promulgó.

La paz y la seguridad estarán más cerca una vez que la ley se aplique plenamente, afirmó.

Zelenskyy señaló en redes sociales que informó a los senadores sobre sus propuestas de medidas de desescalada que pretende abordar con Trump más tarde el martes.

El líder ucraniano también planea volver a presionar a Trump para que envíe más sistemas de defensa aérea Patriot fabricados en Estados Unidos, que Kiev necesita desesperadamente para detener los misiles balísticos rusos.

Ucrania afirmó que atacó la refinería de petróleo Kuibyshev, en Samara, al sureste de Moscú, en un ataque nocturno.

Varios drones alcanzaron sus objetivos, lo que provocó un gran incendio en la instalación, según un comunicado de las fuerzas especiales ucranianas.

La refinería, propiedad de Rosneft, es un proveedor clave de combustible para el centro de Rusia, y produce gasolina, diésel, fuelóleo y otros productos petrolíferos, indicó el comunicado. Ucrania afirmó que atacó la misma refinería el pasado junio.

Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas en el ataque en Samara, dijo el gobernador regional Vyacheslav Fedorishchev. Señaló que "el enemigo apuntó contra instalaciones industriales", pero no especificó cuáles.

El Ministerio ruso de Defensa informó el martes que sus fuerzas derribaron 297 drones ucranianos sobre 14 regiones rusas durante la noche, así como sobre la península de Crimea, anexionada ilegalmente.

El ataque nocturno de Rusia contra Ucrania incluyó misiles antibuque, misiles balísticos, misiles de crucero y más de 200 drones, informó la fuerza aérea ucraniana.

Los ataques mataron a cuatro personas en la ciudad ucraniana central de Dnipro, dijo Oleksandr Hanzha, jefe de la administración militar regional de Dnipropetrovsk.

Los ataques en distintas regiones ucranianas dañaron viviendas, negocios e instalaciones de almacenamiento, y dejaron al menos cinco heridos, informaron las autoridades. Cinco personas resultaron heridas en la capital, Kiev, según funcionarios.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó el martes que sus fuerzas atacaron industrias metalúrgicas y químicas, el sector de combustibles y energía, y el complejo militar-industrial, así como instalaciones de infraestructura portuaria en cuatro regiones de Ucrania.

Entre los objetivos, indicó, estuvieron una planta Fire Point en Kiev que produce componentes para misiles de crucero de largo alcance y una fábrica de tabaco en la región central de Poltava utilizada para fabricar munición de armas ligeras.

___

Barry Hatton informó desde Lisboa, Portugal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.