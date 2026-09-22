El fenómeno de El Niño podría causar sequías severas en Asia y aumentar el costo de alimentos globalmente

FOTO: El Niño amenaza a Asia con sequías y podría subir los precios de los alimentos en todo el mundo

BANTEN, Indonesia (AP) — Se prevé que el fenómeno de El Niño alcance niveles récord este año, lo que podría resultar en severas sequías en Asia y otros eventos climáticos extremos a nivel mundial, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones. Este fenómeno es parte de un ciclo climático natural que provoca el calentamiento de las temperaturas oceánicas, y se anticipa que el de este año genere sequías, olas de calor, inundaciones y otros cambios climáticos significativos en Sudamérica, África y Asia.

La región del Sudeste Asiático es especialmente vulnerable a las variaciones climáticas. Ya está lidiando con una crisis energética, exacerbada por el conflicto en Irán. El Niño está intensificando los incendios forestales en tierras agrícolas, agotando los recursos hídricos de grandes ciudades y afectando la pesca en la zona.

Los gobiernos en Asia, que han utilizado sus reservas financieras para afrontar los efectos indirectos de la guerra, se encuentran con menos recursos para enfrentar el creciente impacto de El Niño, que alcanzará su punto máximo en diciembre. Según Paul Teng del Instituto ISEAS-Yusof Ishak de Singapur, "El Niño solo está agravando todos los problemas que ya enfrentamos".

Durante los años de El Niño, las temperaturas de la superficie del mar en el océano Pacífico se elevan por encima de lo habitual, alterando los patrones climáticos globales. Este año, los océanos ya han registrado temperaturas superiores a las normales, y el clima global alcanzó niveles récord en agosto, según Kareff Rafisura, jefa de la División de Reducción del Riesgo de Desastres de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico.

Este evento de El Niño podría ser el "más fuerte que se recuerde", según el servicio meteorológico del Reino Unido, y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos estima un 69% de probabilidad de que sea el más intenso desde 1950. Las consecuencias de este fenómeno varían según la región, pero se anticipa que afectará la seguridad alimentaria a nivel global, empujando a 49 millones de personas más hacia la inseguridad alimentaria aguda para finales de 2027, según el Programa Mundial de Alimentos.

Las zonas más afectadas incluyen partes de Centroamérica y Sudáfrica, con impactos significativos también en el este de África y el Sudeste Asiático. En Indonesia, los incendios forestales están devastando bosques y turberas, creando neblina tóxica, mientras el embalse que abastece a Yakarta muestra niveles de agua alarmantemente bajos.

A medida que el embalse se reduce, las ruinas de aldeas inundadas están emergiendo, generando preocupación por la necesidad de fuentes de agua alternativas para la capital de 42 millones de habitantes. "Hubiera preferido no mudarme. Aquí había muchas oportunidades para ganarse la vida", dijo un residente que se identifica solo como Hussen, mientras transporta a personas a través del embalse en retroceso.

Erma Yulihastin, del Centro de Investigación sobre Clima y Atmósfera de Indonesia, advirtió que El Niño apenas ha comenzado su "superfase". La disminución de lluvias y el aumento de temperaturas están afectando a los caladeros de pesca del Sudeste Asiático, vitales para la nutrición de la población.

La cuenca del Mekong, que atraviesa seis naciones, enfrenta alteraciones debido a la minería y la construcción de represas hidroeléctricas. "Es un golpe tras otro. Si el río no tiene un respiro, llegaremos a un punto en el que ya no podrá sostener a la gente como siempre lo ha hecho", advirtió Zeb Hogan de la Universidad de Nevada.

La temporada de lluvias en el Sudeste Asiático, que va de junio a octubre, es crucial para reponer embalses y asegurar agua para riego. Sin embargo, la sequía puede forzar a los agricultores a retrasar la siembra o cambiar cultivos, lo que afectará la producción de alimentos. Los recortes en la producción de arroz y aceite de palma, de los principales exportadores como India, Vietnam y Tailandia, pueden tener repercusiones globales.

En Malasia e Indonesia, productores de aproximadamente el 85% del aceite de palma mundial, la situación es crítica. El primer ministro malasio ha instado a su Ministerio de Agricultura a buscar soluciones para mitigar el impacto de El Niño, que se espera que golpee con fuerza en noviembre. "Si no llueve, todos definitivamente dejarán de fertilizar", dijo Eddy Martono, presidente de la Asociación Indonesia de Aceite de Palma.

Aunque es difícil calcular el impacto económico total de un El Niño extremo, pérdidas pasadas han alcanzado billones de dólares. Según analistas de Goldman Sachs, este evento podría incrementar los precios globales de las materias primas alimentarias en más de un 15%. "Lo que ocurra con la agricultura realmente determina si la gente se mantiene por debajo o apenas por encima de la línea de pobreza", concluyó Rafisura. En el Sudeste Asiático, el manejo de la producción agrícola tendrá consecuencias globales.