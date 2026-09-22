Alibaba lanza chip de IA más potente y ambiciosos planes en el sector tecnológico

HONG KONG (AP) — La firma china Alibaba presentó nuevas tecnologías de chips de inteligencia artificial y planes para modelos más potentes el martes, incluido lo que afirmó que es el chip de IA más potente de China, a pocos días de una reunión entre líderes chinos y de Estados Unidos en la que se espera que la competencia por liderar la tecnología de IA sea un tema central.

El anuncio de Alibaba se produjo mientras líderes de la IA en Estados Unidos, incluido el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, advierten que el desarrollo de la IA en China supone una amenaza para Estados Unidos y piden una desaceleración general del desarrollo de la tecnología.

El líder chino, Xi Jinping, tiene previsto llegar a Washington el miércoles para una visita de Estado y una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que se espera que se aborden la IA, el comercio y los aranceles.

En su conferencia anual insignia en Hangzhou, Alibaba presentó un nuevo chip de IA y describió sus planes para la próxima generación de su modelo de IA.

El director ejecutivo, Eddie Wu, afirmó que el nuevo chip Zhenwu V900 es el "chip de IA más potente de China en la actualidad" y puede ofrecer el triple de rendimiento que el chip Zhenwu M890 de la generación anterior de la compañía.

Este tipo de chips impulsa el entrenamiento de modelos de IA de frontera y la "inferencia", un término para los cálculos que una IA entrenada utiliza para ofrecer respuestas a los usuarios. Los chips Zhenwu de Alibaba se usan en sus centros de datos, proporcionando capacidad de cómputo a la empresa y a sus clientes de la nube.

Alibaba también indicó que planea entrenar un nuevo modelo de IA a una escala de entre cinco y 10 billones de parámetros, una medida de la capacidad de aprendizaje de una IA. Su modelo más reciente, Qwen3.8-Max, el más potente de su serie de modelos de IA Qwen, tiene 2,4 billones de parámetros.

La empresa china de IA Moonshot afirma que su Kimi K3, lanzado en julio, es el mayor modelo abierto del mundo, con 2,8 billones de parámetros.

Alibaba también destacó planes para ampliar los centros de datos que impulsan su negocio de computación en la nube, citando una demanda "exponencialmente" creciente de capacidad de cómputo para IA. La compañía señaló que espera contar con más de 20 gigavatios de capacidad de cómputo para 2032.

SpaceX tiene aproximadamente 1,4 gigavatios de capacidad de cómputo para IA a mediados de este año y afirma que aspira a superar los 10 gigavatios en 2027.

Los recientes avances chinos en IA están dando a Beijing más margen de maniobra en sus próximas conversaciones con Washington, según creen algunos analistas, mientras China intensifica su impulso hacia la autosuficiencia, incluso cuando las restricciones de exportación lideradas por Estados Unidos le han impedido acceder a algunas de las tecnologías más avanzadas del mundo, incluidos chips de IA y máquinas para fabricar chips.

Los modelos chinos abiertos, que a menudo son más asequibles que los modelos cerrados de vanguardia de los principales laboratorios de IA de Estados Unidos, también han ido ganando terreno a nivel mundial, incluso en Estados Unidos.

El gigante tecnológico chino Huawei también presentó nuevas tecnologías de chips la semana pasada, mientras busca desafiar a líderes globales como Nvidia.

Wu dijo en su discurso que Alibaba está "movilizando todos los recursos" para satisfacer la demanda de IA de los clientes.

La escasez global en toda la cadena de suministro de centros de datos para IA, por ejemplo, "está limitando actualmente la velocidad a la que podemos ampliar nuestra infraestructura de cómputo" para IA, añadió.

Wu también comparó el crecimiento de la IA con la revolución industrial y afirmó que la "inteligencia de las máquinas" superará rápidamente la capacidad de pensamiento humano.

Aunque "la inteligencia de las máquinas hoy no es un sustituto de la inteligencia humana", pronosticó que, con el tiempo, las máquinas podrán producir más de 1.000 veces más "pensamiento" que toda la humanidad en conjunto, frente a menos del 3% en la actualidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.