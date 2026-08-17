Indonesia enfrenta tragedia tras sismo mortal mientras celebra su Día de la Independencia

FOTO: Miles en Indonesia esperan ayuda tras un sismo que mató a 68 y empaña su Día de la Independencia

REO, Indonesia — Miles de personas continúan esperando asistencia en la isla de Flores mientras el país conmemora su 81º Día de la Independencia, días después de que un fuerte terremoto causara la muerte de al menos 68 personas, más de 200 heridos y daños significativos en viviendas y edificios.

En la isla de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, muchos residentes pasaron el día recordando a las víctimas y a la espera de que la ayuda llegara a comunidades que aún permanecen incomunicadas por el devastador sismo.

Durante la ceremonia del Día de la Independencia en la capital, Yakarta, el presidente Prabowo Subianto pidió a los asistentes que elevaran oraciones por los afectados por desastres en Nusa Tenggara Oriental y otras regiones del país, mientras lideraba un momento de silencio a nivel nacional en homenaje a los héroes de la independencia.

Más de 1.300 viviendas sufrieron daños tras el terremoto que sacudió el sábado la provincia de Nusa Tenggara Oriental, con cerca de 250 estructuras destruidas solo en Flores. Aproximadamente 5.000 personas se vieron obligadas a buscar refugio en albergues temporales y 213 resultaron heridas, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB).

El gobernador de la provincia declaró un estado de emergencia de 14 días el domingo. El sismo, que ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros poco antes de las 6 de la mañana del sábado, provocó pánico entre los residentes, quienes huyeron tras la emisión de alertas de tsunami que luego fueron levantadas. Desde entonces, se han registrado 1.576 réplicas, aunque solo una pequeña parte ha sido sentida por la población.

Miles esperan ayuda en medio de la devastación

Durante la noche hasta el lunes, miles de personas en Flores acamparon frente a viviendas destruidas, bajo tiendas de lona y durmiendo al aire libre debido al peligro de más réplicas. Un fotoperiodista de The Associated Press documentó la devastación generalizada en la isla, con árboles caídos bloqueando carreteras, enormes rocas arrastradas por deslizamientos de tierra y viviendas completamente destruidas o gravemente dañadas. Muchos edificios colapsaron sobre autos estacionados.

Para muchos, el desastre evocó dolorosos recuerdos de un potente terremoto y tsunami que golpeó Flores en 1992, causando la muerte de aproximadamente 2.500 personas.

"Mi casa ahora es sólo escombros", declaró Rasyid Jafar, comerciante de ropa en la aldea de Reo, la zona más afectada del distrito de Manggarai. "Necesitamos alimentos, medicinas y agua limpia con urgencia".

Casi 1.500 efectivos militares y policiales se han desplegado en la zona del desastre, con el apoyo de 10 aeronaves para distribuir 275 toneladas de ayuda, aunque los desafíos logísticos han dificultado las entregas a algunas comunidades gravemente afectadas, indicó Abdul Muhari, subjefe de la BNPB.

Las autoridades han establecido dos hospitales de campaña en la localidad más afectada de Ruteng para atender a las víctimas, dado que los hospitales locales sufrieron daños. Dos equipos de gestión de crisis supervisan un centro de operaciones de emergencia sanitaria, según Muhari. Los equipos de rescate continúan buscando víctimas en las áreas afectadas, aunque no se ha reportado que algún residente haya perdido a algún familiar.

Los rescatistas tratan de llegar a comunidades aisladas

Los trabajadores de ayuda lograron llegar a la pequeña isla de Palue, una de las más cercanas al epicentro del terremoto, a última hora del domingo, tras un complicado viaje por mar y tierra a través de un terreno afectado por deslizamientos de tierra. Miles de residentes siguen necesitando asistencia urgente tras días de aislamiento.

"Las carreteras son empinadas y muchas estaban bloqueadas por deslizamientos de tierra. Fue un viaje casi mortal", comentó Marselus Yugo Amboro, subjefe de policía del distrito de Sikka, cuyo equipo fue uno de los primeros en llegar a la isla con suministros de emergencia.

Las evaluaciones iniciales revelaron daños extensos, con un aldeano muerto, dos heridos graves y casi 150 viviendas destruidas.

Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas, es propensa a terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco en forma de herradura de fallas sísmicas y volcanes. En 2018, un terremoto de magnitud 7,5 desencadenó un tsunami en la isla de Sulawesi que mató a más de 4.400 personas. En 2004, un sismo de magnitud 9,1 frente a Sumatra desató un tsunami que mató a unas 230.000 personas en una docena de países, de las cuales casi 170.000 fueron en la provincia de Aceh.

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Karmini informó desde Yakarta. Los periodistas de The Associated Press Edna Tarigan, Dita Alangkara y Andi Jatmiko, en Yakarta, contribuyeron a esta historia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.