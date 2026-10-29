Haití pospone elecciones para 2027 en medio de crisis de seguridad y política
Las elecciones presidenciales y legislativas, previstas para diciembre, se trasladan a julio de 2027. También se aplaza el referéndum constitucional debido a la crisis de seguridad en el país caribeño.
FOTO: Jovenel Moïse, último presidente de Haití elegido en las urnas, asesinado en 2021.
Buenos Aires, 29 de octubre (NA) -- Haití volvió a postergar sus elecciones presidenciales y legislativas, que estaban inicialmente programadas para diciembre próximo, y ha fijado el 18 de julio de 2027 como nueva fecha para la primera vuelta, junto con el referéndum constitucional, todo esto en el contexto de la crisis política y de seguridad que afecta al país caribeño.
El Consejo Electoral Provisional (CEP) ha dado a conocer un nuevo cronograma que también establece que la segunda vuelta de los comicios se llevará a cabo el 4 de octubre de 2027, según informes de cadenas internacionales.
La votación había sido originalmente programada para el 30 de agosto de este año y luego trasladada al 13 de diciembre, pero las dificultades para garantizar la seguridad de los electores y el funcionamiento adecuado de las instituciones llevaron a la necesidad de modificar nuevamente las fechas.
Según el nuevo calendario, la campaña electoral comenzará el 15 de abril de 2027, mientras que el organismo electoral continuará con los preparativos administrativos y la inscripción de candidaturas.
El CEP ha indicado que la modificación busca permitir que las distintas etapas del proceso electoral se desarrollen en condiciones adecuadas y reafirmó su compromiso de organizar elecciones inclusivas, transparentes y creíbles.
Haití no celebra elecciones nacionales desde 2016, cuando fue elegido presidente Jovenel Moïse, quien asumió el cargo en febrero de 2017 y fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia de Puerto Príncipe.
Desde entonces, el país carece de autoridades nacionales elegidas por el voto popular y ha atravesado sucesivos gobiernos de transición. Actualmente, el Poder Ejecutivo es encabezado de manera interina por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé.
La convocatoria electoral enfrenta como principal obstáculo la violencia de las bandas armadas, que controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y otras regiones, mientras fuerzas de seguridad haitianas y una misión internacional respaldada por Naciones Unidas intentan recuperar el control territorial y restablecer las condiciones necesarias para realizar los comicios.
Lectura rápida
¿Qué se ha decidido en Haití?
Las elecciones presidenciales y legislativas se han postergado para el 18 de julio de 2027.
¿Por qué se postergan las elecciones?
Se postergan debido a la crisis de seguridad y dificultades para garantizar el funcionamiento de las instituciones.
¿Cuándo se realizará la segunda vuelta?
La segunda vuelta de los comicios está programada para el 4 de octubre de 2027.
¿Desde cuándo no se realizan elecciones en Haití?
Haití no celebra elecciones nacionales desde 2016.
¿Quién dirige actualmente el país?
El país es actualmente dirigido de manera interina por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé.
[Fuente: Noticias Argentinas]