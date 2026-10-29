Haití pospone elecciones para 2027 en medio de crisis de seguridad y política

Buenos Aires, 29 de octubre (NA) -- Haití volvió a postergar sus elecciones presidenciales y legislativas, que estaban inicialmente programadas para diciembre próximo, y ha fijado el 18 de julio de 2027 como nueva fecha para la primera vuelta, junto con el referéndum constitucional, todo esto en el contexto de la crisis política y de seguridad que afecta al país caribeño.

El Consejo Electoral Provisional (CEP) ha dado a conocer un nuevo cronograma que también establece que la segunda vuelta de los comicios se llevará a cabo el 4 de octubre de 2027, según informes de cadenas internacionales.

La votación había sido originalmente programada para el 30 de agosto de este año y luego trasladada al 13 de diciembre, pero las dificultades para garantizar la seguridad de los electores y el funcionamiento adecuado de las instituciones llevaron a la necesidad de modificar nuevamente las fechas.

Según el nuevo calendario, la campaña electoral comenzará el 15 de abril de 2027, mientras que el organismo electoral continuará con los preparativos administrativos y la inscripción de candidaturas.

El CEP ha indicado que la modificación busca permitir que las distintas etapas del proceso electoral se desarrollen en condiciones adecuadas y reafirmó su compromiso de organizar elecciones inclusivas, transparentes y creíbles.

Haití no celebra elecciones nacionales desde 2016, cuando fue elegido presidente Jovenel Moïse, quien asumió el cargo en febrero de 2017 y fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia de Puerto Príncipe.

Desde entonces, el país carece de autoridades nacionales elegidas por el voto popular y ha atravesado sucesivos gobiernos de transición. Actualmente, el Poder Ejecutivo es encabezado de manera interina por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé.

La convocatoria electoral enfrenta como principal obstáculo la violencia de las bandas armadas, que controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y otras regiones, mientras fuerzas de seguridad haitianas y una misión internacional respaldada por Naciones Unidas intentan recuperar el control territorial y restablecer las condiciones necesarias para realizar los comicios.