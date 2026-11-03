Groenlandia refuerza su seguridad con acuerdo militar junto a Dinamarca y Estados Unidos

ILULISSAT, Groenlandia (AP) — Los legisladores de Groenlandia aprobaron el martes un acuerdo destinado a reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte, tras meses de presiones del presidente estadounidense Donald Trump, quien busca ejercer control sobre este territorio semiautónomo que forma parte de un país aliado en la OTAN. El acuerdo, que fue aprobado por 16 votos a favor y cero en contra, con siete abstenciones, establece un marco para una mayor presencia militar estadounidense en la isla, la cual continuará bajo control danés y con un gobierno autónomo.

Este pacto busca reducir las tensiones generadas por las reiteradas afirmaciones de Trump sobre su interés en que Groenlandia se convierta en parte de Estados Unidos. El acuerdo se mantendrá vigente incluso en el caso de que Groenlandia decida optar por la independencia.

La votación se llevó a cabo en la capital, Nuuk, y fue recibida con una mezcla de expectativas y temores por parte de los residentes. Nukaaka Lund-Mathaeussen, una joven de 28 años que reside en Ilulissat, expresó que espera que la aprobación del acuerdo signifique que el gobierno de Trump ha conseguido lo que deseaba. "Con suerte, después de esto no estaremos recibiendo amenazas solapadas del gobierno estadounidense", comentó tras la votación.

Por otro lado, William Tukula, un chef de 34 años, mencionó que ha visto publicaciones en redes sociales de groenlandeses mayores que se sienten "un poco asustados por Trump y los soldados". Este sentimiento se deriva de las declaraciones pasadas de Trump, quien había indicado que no descartaría el uso de la fuerza militar para tomar el control de Groenlandia, aunque también había subrayado su apoyo al derecho de los groenlandeses a determinar su propio futuro.

La Casa Blanca aún no ha hecho comentarios sobre la votación, pero el Departamento de Estado expresó que el acuerdo representa una "gran victoria para la seguridad nacional estadounidense". En un comunicado, se afirmó que esta administración está asegurando los intereses estratégicos de Estados Unidos en el Ártico, fortaleciendo la defensa nacional y garantizando que esta región crucial permanezca libre de amenazas.

El acuerdo de seguridad fue firmado en septiembre por Trump, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el primer ministro groenlandés Jens-Frederik Nielsen durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Tras la votación del martes, Nielsen destacó en redes sociales que los groenlandeses se mantuvieron unidos a pesar de las tensiones geopolíticas, reafirmando su derecho a decidir su propio destino. "Debemos poder cooperar con otros países", escribió, añadiendo que dicha cooperación debe respetar "a nuestro pueblo, nuestro país y nuestros derechos".

El acuerdo entrará en vigor una vez que se completen los procesos parlamentarios necesarios del Reino de Dinamarca, en conjunto con Groenlandia. A pesar de la aprobación, algunos residentes sienten preocupación. Nukaaraq Thomsen, de 43 años, comentó que el acuerdo no beneficiará a la población groenlandesa, afirmando que "es seguro para Groenlandia, pero no para la gente, solo para la tierra".

Lars Erik Gabrielsen, alcalde del municipio de Avannaata, también expresó su escepticismo, indicando que el acuerdo es favorable para Dinamarca y la OTAN, pero no para los groenlandeses. "No hay beneficios, no hay dinero para nuestra sociedad. Cero", lamentó.