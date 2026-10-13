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Greta Thunberg apoya las protestas estudiantiles en Francia por mejores condiciones educativas

"Nos alegramos de que se una a nosotros el mayor número posible de personas. No se trata de etiquetas ni de una persona en particular", celebró un activista.

13/10/2026 | 13:52Redacción Cadena 3

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Greta Thunberg

FOTO: Greta Thunberg

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Buenos Aires, 13 octubre (NA) — La activista ecológica sueca Greta Thunberg acudió al centro educativo Paul-Éluard de Saint-Denis, ubicado en las afueras de la capital francesa, en apoyo a las protestas estudiantiles, según informaron diversos medios internacionales.

La joven de 23 años se reunió con un grupo de aproximadamente veinte abogados con el fin de organizar una ‘cadena de togas’ que respalde a los estudiantes, quienes desde hace varias semanas se manifiestan en toda Francia en demanda de mejores condiciones en el ámbito educativo, de acuerdo con lo constatado por la Agencia Noticias Argentinas.

"Nos alegramos de que se una a nosotros el mayor número posible de personas. No se trata de etiquetas ni de una persona en particular, sino de cuánta gente se suma al movimiento", expresó Marius Mesnil, cosecretario general de la Unión Sindical de los Liceos (USL), una agrupación sindical de estudiantes de secundaria, durante una entrevista en la cadena de televisión BMFTV.

La Unión Estudiantil convocó a participar en la protesta bajo el lema: "No nos escuchan, iremos a buscarlos", según lo publicado en la red social X.

Lectura rápida

¿Quién se unió a las protestas estudiantiles?
La activista sueca Greta Thunberg se unió a las protestas en Francia.

¿Qué apoyó Greta Thunberg?
Apoyó las manifestaciones de los estudiantes por mejores condiciones educativas.

¿Dónde tuvo lugar la protesta?
En el centro educativo Paul-Éluard, en Saint-Denis, Francia.

¿Cuándo se realizaron las protestas?
Las protestas han estado ocurriendo durante varias semanas.

¿Quién es Marius Mesnil?
Es el cosecretario general de la Unión Sindical de los Liceos (USL) en Francia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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