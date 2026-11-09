Francia responsabiliza a Irán por ciberataques a supermercados y prevé sanciones europeas

Francia ha señalado a Irán como el responsable de una serie de ciberataques que impactaron los sistemas de refrigeración de numerosos supermercados y otros comercios en octubre. Así lo anunció el lunes el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, quien también comunicó que se impulsarán sanciones a nivel europeo contra los culpables.

La acusación fue respaldada por Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, quien indicó que cualquier ataque informático a países europeos debe recibir una respuesta firme si se confirma la implicación de ciertos actores. Kallas subrayó que el próximo Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, programado para el lunes, será una oportunidad para discutir el asunto y considerar posibles medidas a tomar, según reportes de France 24.

"Hemos conocido ahora que estos incidentes se han atribuido a Irán. Hasta ahora no conocíamos esa atribución", comentó Kallas en París, donde asiste a una reunión de ministros de Exteriores del G7. Aunque no confirmó si se están preparando sanciones contra Teherán, enfatizó la necesidad de una mayor cooperación internacional para el intercambio de información y la respuesta a las amenazas cibernéticas.

Cerca de 700 establecimientos afectados

De acuerdo con Barrot, los ataques perpetrados los días 11 y 12 de octubre afectaron aproximadamente a 700 instalaciones de grupos de distribución en Francia. Los hackers manipularon los controles de temperatura de cámaras frigoríficas y congeladoras, lo que resultó en daños, pérdida de mercancías e incluso incendios en algunos locales.

El ministro calificó el ataque como "de una amplitud y de una agresividad inéditas", señalando que representa el primer ciberataque de sabotaje a gran escala en el territorio francés. Asimismo, afirmó que constituye una agresión a los intereses nacionales y a la seguridad pública.

Los efectos del ataque fueron especialmente evidentes en los supermercados, donde se debieron retirar grandes cantidades de alimentos deteriorados, incluyendo carne y productos congelados. Comerciantes citados por Reuters estiman que las pérdidas económicas podrían ascender a decenas de millones de euros en el país.

En respuesta, Francia convocó al embajador iraní para presentar una protesta formal. Barrot aseguró que el ataque "no quedará sin consecuencias" y anticipó que, además de las sanciones europeas, el Gobierno implementará otras medidas necesarias para contrarrestar y disuadir futuras operaciones. La justicia francesa también ha iniciado una investigación.

La investigación apunta a una unidad vinculada a la Guardia Revolucionaria

La Fiscalía de París está investigando la posible implicación del grupo iraní Shahid Kaveh, una unidad de operaciones cibernéticas asociada con la Guardia Revolucionaria. Las investigaciones se centran en el líder del grupo, dos adjuntos y otros posibles implicados, y se han emitido varias órdenes internacionales de detención.

Los ciberataques no se limitaron a Francia; en días posteriores, se registraron incidentes similares en otros países europeos, con una nueva oleada que afectó a más de un centenar de establecimientos. En territorio francés, los sistemas de refrigeración de bancos de sangre también fueron impactados, lo que obligó a trasladar parte de las reservas a otras instalaciones para asegurar su conservación.

La repetición de estos ataques ha generado preocupación acerca de la vulnerabilidad de infraestructuras y servicios esenciales frente a amenazas cibernéticas. Kallas afirmó que estos ciberataques son parte de un conjunto más amplio de tácticas utilizadas por adversarios de Europa, y defendió que el derecho internacional debe aplicarse al ciberespacio y al desarrollo de la inteligencia artificial.

Por el momento, Irán no ha emitido una respuesta pública a las acusaciones formuladas por Francia, aunque el país suele negar su implicación en actividades cibernéticas maliciosas. La eventual reacción europea dependerá de los resultados de las investigaciones y de las decisiones que tomen los Estados miembros en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores.