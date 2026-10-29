Falleció la ex ministra de Trabajo española Fátima Báñez en un trágico accidente ferroviario
La ex funcionaria viajaba en el último vagón del tren Iryo. Fue la titular de la cartera laboral entre 2011 y 2018 y estuvo vinculada en los últimos años a la CEOE.
FOTO: La ex ministra de Trabajo española Fátima Báñez.
Buenos Aires, 29 octubre (NA) – La ex ministra de Trabajo española Fátima Báñez, de 59 años, falleció en el accidente de trenes ocurrido cerca de la ciudad de Toledo y, según se informó, viajaba en el último vagón del tren Iryo donde circulaban varias de las víctimas mortales y de los heridos.
Según los medios españoles a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Miguel Garrido, vicepresidente de la CEOE, dio a conocer la triste noticia. "Lamentablemente, se ha confirmado el fallecimiento de Fátima Báñez. En estos últimos 8 años he aprendido a conocerla, a respetarla, a admirarla y a quererla. Lloro y rezo por ella".
Báñez, quien viajaba en uno de los trenes accidentados en Urda y está entre los al menos 69 fallecidos que causó el siniestro, fue la primera mujer en ocupar la dirección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y fue también la que más tiempo estuvo al frente de esa cartera.
La ex ministra fue una de las colaboradoras más estrechas de Mariano Rajoy antes y durante todo su mandato. Tras siete intensos años en el cargo, se puso luego al mando de la Fundación CEOE de la mano de quien había sido uno de sus interlocutores en el ministerio y también amigo, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Quién fue Fátima Báñez?
Ex ministra de Trabajo de España entre 2011 y 2018, destacada por su labor en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
¿Qué ocurrió en el accidente?
El accidente de trenes, que ocurrió cerca de Toledo, dejó al menos 69 fallecidos, entre ellos a Fátima Báñez.
¿En qué tren viajaba?
Báñez viajaba en el último vagón del tren Iryo, uno de los trenes involucrados en el siniestro.
¿Quién confirmó su muerte?
La noticia fue confirmada por Miguel Garrido, vicepresidente de la CEOE, quien expresó su dolor por su fallecimiento.
¿Cuál fue su trayectoria?
Fue la primera mujer en dirigir el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y trabajó estrechamente con Mariano Rajoy durante su mandato.
[Fuente: Noticias Argentinas]