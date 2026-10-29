Falleció la ex ministra de Trabajo española Fátima Báñez en un trágico accidente ferroviario

Buenos Aires, 29 octubre (NA) – La ex ministra de Trabajo española Fátima Báñez, de 59 años, falleció en el accidente de trenes ocurrido cerca de la ciudad de Toledo y, según se informó, viajaba en el último vagón del tren Iryo donde circulaban varias de las víctimas mortales y de los heridos.

Según los medios españoles a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Miguel Garrido, vicepresidente de la CEOE, dio a conocer la triste noticia. "Lamentablemente, se ha confirmado el fallecimiento de Fátima Báñez. En estos últimos 8 años he aprendido a conocerla, a respetarla, a admirarla y a quererla. Lloro y rezo por ella".

Báñez, quien viajaba en uno de los trenes accidentados en Urda y está entre los al menos 69 fallecidos que causó el siniestro, fue la primera mujer en ocupar la dirección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y fue también la que más tiempo estuvo al frente de esa cartera.

La ex ministra fue una de las colaboradoras más estrechas de Mariano Rajoy antes y durante todo su mandato. Tras siete intensos años en el cargo, se puso luego al mando de la Fundación CEOE de la mano de quien había sido uno de sus interlocutores en el ministerio y también amigo, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi.

Agencia NA