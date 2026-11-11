Fallece de manera inesperada el embajador ruso en Estados Unidos a los 66 años
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció la muerte de Alexander Darchiev, embajador en EE. UU., sin especificar la causa ni el lugar del fallecimiento.
FOTO: Alexander Darchiev
Buenos Aires, 11 de noviembre (NA/Xinhua) -- El embajador de Rusia en Estados Unidos, Alexander Darchiev, falleció de manera repentina hoy miércoles, a los 66 años, según lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.
"Los directivos y el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia expresan su profundo pesar por el fallecimiento de Alexander Nikitich Darchiev, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia en Estados Unidos de América, ocurrido el 11 de noviembre", indicó el ministerio en un comunicado oficial.
La cancillería no ofreció detalles sobre la causa de la muerte ni el lugar donde ocurrió el deceso de Darchiev.
En su comunicado, el ministerio lo calificó como un "diplomático distinguido, un líder experimentado, un valioso colega y mentor", resaltando su labor en una de las áreas más críticas de la política exterior rusa.
Darchiev nació el 14 de mayo de 1960.
Lectura rápida
¿Quién falleció recientemente?
El embajador ruso en Estados Unidos, Alexander Darchiev.
¿Cuándo ocurrió su fallecimiento?
El 11 de noviembre de 2026.
¿Cuál fue la edad de Darchiev al morir?
Tenía 66 años.
¿Qué dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia?
Expresaron su pesar y destacaron su trayectoria como diplomático.
¿Se conoció la causa de su muerte?
No, la cancillería no precisó la causa ni el lugar del fallecimiento.
[Fuente: Noticias Argentinas]