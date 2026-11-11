Fallece de manera inesperada el embajador ruso en Estados Unidos a los 66 años

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Buenos Aires, 11 de noviembre (NA/Xinhua) -- El embajador de Rusia en Estados Unidos, Alexander Darchiev, falleció de manera repentina hoy miércoles, a los 66 años, según lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.

"Los directivos y el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia expresan su profundo pesar por el fallecimiento de Alexander Nikitich Darchiev, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia en Estados Unidos de América, ocurrido el 11 de noviembre", indicó el ministerio en un comunicado oficial.

La cancillería no ofreció detalles sobre la causa de la muerte ni el lugar donde ocurrió el deceso de Darchiev.

En su comunicado, el ministerio lo calificó como un "diplomático distinguido, un líder experimentado, un valioso colega y mentor", resaltando su labor en una de las áreas más críticas de la política exterior rusa.

Darchiev nació el 14 de mayo de 1960.