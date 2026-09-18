Explosión en mezquita de Pakistán deja 21 muertos en ataque coordinado cerca de oficinas policiales

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Una potente bomba estalló el viernes en una mezquita situada cerca de un edificio que alberga oficinas policiales en el noroeste de Pakistán, mientras hombres armados intentaban asaltar el complejo. El ataque dejó un saldo de al menos 21 muertos y 80 heridos, según informaron las autoridades y los servicios de rescate. Entre las víctimas se encontraban varios policías que se encontraban en la mezquita para participar en las oraciones.

Este atentado, que es parte de un repunte en la violencia insurgente cerca de la frontera con Afganistán, se atribuye a los milicianos del Talibán paquistaní, quienes han intensificado sus ataques contra las fuerzas de seguridad en medio de una mayor presión del gobierno para combatirlos. El incidente tuvo lugar en Kohat, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. De acuerdo con Zulfiqar Hameed, jefe de la policía provincial, un atacante embistió un vehículo cargado de explosivos contra la mezquita.

Al menos siete hombres armados intentaron también ingresar al complejo policial, intercambiando disparos con los agentes, resultando en la muerte de seis de ellos. Además, un atacante suicida llevó a cabo un ataque en una oficina cercana de una agencia de inteligencia. El complejo policial albergaba a la unidad antiterrorista de la policía, que había llevado a cabo operaciones contra milicianos en la región.

La mayoría de las víctimas eran policías, según lo indicado por las autoridades hospitalarias. Bilal Faizi, un alto funcionario de los servicios de rescate, confirmó que muchos de los fallecidos y heridos eran personas que asistían a las oraciones en la mezquita. Las imágenes del lugar muestran graves daños en la mezquita y en las oficinas policiales, con una columna de humo visible en el sitio de la explosión, que se oyó a gran distancia, seguida de disparos. Los escombros cubrían el suelo, mientras que cables colgaban de paredes agrietadas y la luz del día entraba a través de agujeros en el techo.

Residentes locales afirmaron que el intercambio de disparos continuó varias horas después del ataque coordinado. El primer ministro Shehbaz Sharif condenó el atentado y expresó su pesar por las víctimas, ordenando a las autoridades que aceleren las operaciones de rescate.

Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque, aunque se sospecha que el Talibán paquistaní, conocido formalmente como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP, esté detrás del mismo. Este ataque ocurrió un día después de que una bomba caminera alcanzara un convoy de fuerzas de seguridad en el distrito de Hangu, matando a seis soldados. En respuesta, las tropas gubernamentales realizaron redadas en varias zonas, resultando en la muerte de 10 milicianos vinculados al TTP.

En los últimos años, el Talibán paquistaní ha intensificado sus ataques contra la policía y la población civil. En 2023, un atentado suicida en una mezquita de Peshawar cobró la vida de 101 personas. Aunque el grupo es independiente, mantiene vínculos estrechos con el Talibán afgano, que recuperó el poder en Kabul en 2021. Pakistán ha acusado a Kabul de albergar al TTP y de permitir ataques transfronterizos, acusaciones que el gobierno afgano ha negado.

Las tensiones entre Afganistán y Pakistán han permanecido elevadas desde que Pakistán atacó supuestos refugios del TTP en territorio afgano en 2025, lo que resultó en enfrentamientos fronterizos. Recientemente, Qatar y Turquía intervinieron para mediar un alto el fuego, mientras que China facilitó conversaciones de paz, aunque sin llegar a un acuerdo definitivo.

El atentado del viernes se produjo un día después de que la agencia estatal turca Anadolu informara que el jefe de inteligencia turco, Ibrahim Kalin, se reunió con Shehbaz Sharif y otros altos funcionarios militares y de inteligencia paquistaníes. Kalin destacó que Turquía seguirá trabajando para resolver las tensiones entre Afganistán y Pakistán a través del diálogo. También se informó que Kalin se reunió con el gobierno afgano para abordar las tensiones entre ambas naciones.