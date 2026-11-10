Emotivo funeral de Estado en España para honrar a las 69 víctimas del choque de trenes

FOTO: Funeral de Estado en España en honor a los 69 fallecidos en el choque de trenes de alta velocidad

TOLEDO, España (AP) — Familiares de las 69 personas que perdieron la vida en la colisión de dos trenes de alta velocidad en España asistieron a un funeral de Estado el martes junto con la realeza española, casi dos semanas después del accidente.

La ceremonia se llevó a cabo en la imponente catedral de Toledo, construida en el siglo XIII, en el centro del país. Este trágico suceso ocurrió el 28 de octubre, cuando un tren de alta velocidad chocó contra otro que se encontraba detenido en la línea Madrid-Sevilla, cerca de Urda, a unos 140 kilómetros (87 millas) al sur de la capital española.

Este incidente marcó la segunda colisión mortal de este año en la extensa red ferroviaria de alta velocidad de España, lo que ha generado una crisis de confianza en un sistema de transporte considerado uno de los mayores logros del país. Ante la creciente presión pública, el ministro de Transportes, Óscar Puente, presentó su renuncia la semana pasada, seguida por la dimisión de Luis Pedro Marco, quien dirigía el operador del sistema ferroviario nacional, Adif.

En el contexto de este trágico evento, España se prepara para unas elecciones generales el 29 de noviembre, donde el presidente progresista Pedro Sánchez buscará la reelección. Sin embargo, Sánchez no estuvo presente en el servicio funerario del martes.

Durante la ceremonia, una escultura de Cristo del siglo XVI fue trasladada desde Urda a la catedral de Toledo para rendir homenaje a las víctimas. Los residentes de Urda encendieron 69 velas cerca del altar en memoria de los fallecidos, mientras que el rey Felipe VI y la reina Letizia se sentaron junto a las familias de las víctimas.

El presidente Sánchez se ha comprometido a llevar a cabo una investigación y a implementar mejoras para recuperar la confianza en el sistema ferroviario, que el año pasado transportó a 45 millones de viajeros, incluidos millones de turistas. La semana pasada, la fiscalía independiente de la Unión Europea inició una investigación sobre un posible fraude en el uso de fondos europeos destinados a mejoras de seguridad y renovaciones en la misma línea ferroviaria donde se produjeron ambos accidentes mortales este año.

Además, el martes, los viajes en tren en España se vieron interrumpidos debido a una huelga de maquinistas. Se anticipa que una huelga general programada para el miércoles causará más interrupciones en el transporte público y podría afectar negocios, fábricas y tiendas en todo el país.

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Naishadham informó desde Barcelona.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.