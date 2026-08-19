Emiratos Árabes Unidos detiene comercio con Irán por ataques con misiles y tensiones crecientes

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos — El gobierno de Emiratos Árabes Unidos decidió el miércoles interrumpir todo tipo de comercio con Irán, tras informar sobre un ataque con misiles proveniente de ese país. Esta medida incrementa el aislamiento de la República Islámica, que ya se encuentra bajo estrictas sanciones y un bloqueo por parte de Estados Unidos.

La noche del martes, se activaron alertas en todo el territorio emiratí debido a la entrada de misiles balísticos, marcando la primera vez en semanas que se escuchaban alarmas de este tipo. Desde el inicio del conflicto, Emiratos Árabes Unidos había sido un objetivo frecuente de ataques iraníes, lo que llevó a que gran parte de su comercio con Irán se detuviera.

Luego de un periodo de disminución de las hostilidades, algunas actividades comerciales marítimas se habían reanudado a finales de junio, según reportes de la agencia estatal iraní IRNA.

Más allá de las mercancías producidas en el país, Emiratos Árabes Unidos ha sido un punto crucial para Irán en términos de reexportación, permitiendo que la nación persa sortee parte de las consecuencias de las sanciones. El profesor de economía de Oriente Medio en la Universidad de Marburgo, Mohammad Farzanegan, destacó que Irán depende en gran medida de Emiratos Árabes Unidos para acceder a bienes de otros países y para su infraestructura comercial.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos anunció que, tras el lanzamiento de dos misiles balísticos que cayeron en el Golfo Pérsico, se implementaron medidas punitivas, a pesar de que el país sigue comprometido con el "diálogo, la cooperación y la integración regional".

La medida de suspender el comercio y las transacciones financieras se mantendrá "hasta nuevo aviso", según el comunicado oficial del ministerio.

El Ministerio de Defensa emiratí indicó que las evaluaciones realizadas mostraron que los misiles estaban dirigidos al tráfico marítimo, aunque no se precisó si estaban destinados a barcos emiratíes o a las aguas territoriales. En respuesta, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, negó cualquier acusación sobre el lanzamiento de misiles hacia Emiratos Árabes Unidos.

En el contexto de la guerra, Irán ha atacado regularmente embarcaciones que intentaban transitar por el estrecho de Ormuz, un punto estratégico clave para el comercio de petróleo. En las últimas semanas, cuatro petroleros de la empresa estatal de petróleo y gas ADNOC, con sede en Abu Dabi, fueron atacados, aunque no se reportaron heridos.

Antes del inicio de la guerra, Emiratos Árabes Unidos era uno de los principales socios comerciales de Irán, representando más del 30% de sus importaciones, con un valor aproximado de 21.000 millones de dólares. La interrupción del comercio podría ejercer una presión adicional sobre la economía iraní, que ya enfrenta serios desafíos, incluyendo una inflación proyectada del 70% y una contracción económica del 5,4% para este año, según el Fondo Monetario Internacional.