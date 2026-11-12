El vicepresidente de Indonesia presenta su renuncia por dudas sobre su elegibilidad académica

FOTO: Vicepresidente de Indonesia renuncia ante dudas sobre su elegibilidad y credenciales académicas

YAKARTA, Indonesia (AP) — El vicepresidente de Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, presentó su renuncia el jueves, sumido en un clima de incertidumbre respecto a su elegibilidad para el cargo. Esta decisión se produce tras recientes fallos judiciales que pusieron en tela de juicio sus credenciales académicas.

La dimisión fue entregada a la dirección de la Asamblea Consultiva del Pueblo, el órgano legislativo más importante del país, en el edificio del Parlamento en la capital, Yakarta. Raka, quien es hijo del expresidente Joko Widodo, no realizó declaraciones tras la reunión donde formalizó su renuncia.

La controversia sobre sus credenciales académicas no está relacionada con investigaciones sobre denuncias que involucran a altos mandos policiales en escuchas telefónicas al actual presidente, Prabowo Subianto. Según establece la Constitución de Indonesia, la vacante en la vicepresidencia no provocará nuevas elecciones, por lo que el cargo permanecerá desocupado hasta que la Asamblea elija a un sucesor entre dos candidatos propuestos por el presidente en un plazo de 60 días.

Raka había manifestado su intención de renunciar durante una reunión con Prabowo Subianto el martes, argumentando que deseaba evitar una prolongada controversia política. Sin embargo, un ministro del gobierno indicó que el presidente lo instó a defenderse, lo que dejó en duda si su renuncia fue aceptada.

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo habían determinado el mes pasado que los documentos presentados por Raka sobre sus estudios en el extranjero no cumplían con los requisitos necesarios para su candidatura electoral. Además, una solicitud posterior, respaldada por 120 legisladores de ocho partidos políticos, inició un proceso parlamentario que podría llevar a su destitución.

Conforme a la legislación indonesia, los líderes de la Cámara deben formar un comité especial que investigue si Raka ha infringido la Constitución al desempeñarse como vicepresidente, a pesar de no cumplir los requisitos electorales. Si se encuentra que hay bases para la acusación, la Cámara debe solicitar al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre el asunto.