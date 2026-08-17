El presidente de Myanmar se reúne con Putin en Rusia para fortalecer la cooperación bilateral

BANGKOK — El presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, quien lidera un gobierno respaldado por los militares, ha comenzado una visita oficial a Rusia. Durante su estancia, se reunirá con el presidente Vladímir Putin para discutir el fortalecimiento de los lazos bilaterales y la cooperación estratégica, según reportes de la prensa estatal.

El mandatario partió de la capital, Naipyidó, en la mañana del lunes, acompañado por miembros de su gabinete. En sus encuentros con Putin y otros altos funcionarios rusos, se abordarán temas relacionados con la economía, la seguridad y asuntos sociales, tal como lo informó la televisora estatal MRTV.

Rusia y China se han consolidado como importantes aliados y proveedores de armamento para Myanmar. Se ha documentado el uso de aviones de combate rusos en ataques contra áreas controladas por grupos étnicos, muchos de los cuales son aliados de las fuerzas prodemocracia en el país.

Esta no es la primera vez que Min Aung Hlaing se encuentra con Putin; ambos líderes ya habían tenido un encuentro durante el Foro de la Semana Mundial de la Energía Atómica en Moscú, el pasado mes de septiembre. Hasta el momento, Putin no ha realizado una visita oficial a Myanmar.

La actual visita es parte de una serie de desplazamientos internacionales realizados por Min Aung Hlaing, que incluyen paradas en China, India, Laos y Tailandia, con el fin de buscar un mayor reconocimiento en el ámbito internacional y restablecer lazos diplomáticos. A pesar de estos esfuerzos, el líder birmano ha mantenido un perfil mayormente aislado a nivel global.

Durante su viaje, Min Aung Hlaing también participará en un Foro Empresarial Myanmar-Rusia, según lo indicado por MRTV.

El presidente asumió el cargo en abril tras unas elecciones generales que, según expertos de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos, no fueron libres ni justas. Los críticos han descalificado esos comicios, celebrados en diciembre y enero, como una farsa destinada a consolidar el control militar mientras se pretendía restablecer un gobierno civil.

Este lunes marca la séptima visita de Min Aung Hlaing a Rusia desde que los militares tomaron el poder de manera violenta en febrero de 2021, derrocando al gobierno electo de Aung San Suu Kyi. En respuesta a la toma de poder y la represión violenta que ha seguido, las naciones occidentales han impuesto sanciones económicas y políticas, que han contribuido a una crisis humanitaria en el país.

Rusia ha defendido al gobierno militar de Min Aung Hlaing en foros internacionales y, a su vez, los generales de Myanmar han respaldado la política exterior rusa. Además, ambos países han realizado ejercicios militares conjuntos y han firmado un acuerdo para el desarrollo de energía nuclear, así como para cooperar en proyectos de vuelos espaciales tripulados, que incluyen la selección y entrenamiento del primer cosmonauta de Myanmar.