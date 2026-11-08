El papa León XIV instó a los uruguayos a vivir la fe sin temor durante su visita a Juanicó
El Pontífice visitó la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, en Juanicó, antes de encabezar una misa en Florida y despedirse de Uruguay.
FOTO: El papa León en Juanicó.
Buenos Aires, 8 noviembre (NA) -- El papa León XIV realizó una visita a la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en la localidad uruguaya de Juanicó, como parte de sus actividades previas a su traslado a Florida, donde tiene programada una misa antes de partir hacia Argentina.
Durante su estancia en el templo, el Pontífice subrayó la relevancia de la fe y el apoyo divino en los diferentes momentos de la vida. "Es un momento de emoción, de agradecimiento, para reconocer que la casa de Dios y el amor de Dios siempre están con nosotros. Nos acompañan en momentos felices y también cuando estamos con enfermedad", expresó.
Asimismo, hizo un llamado a los fieles para que fortalezcan su fe, manifestando: "Vamos a pedirle al Señor vivir nuestra fe, a no tener miedo, a decir: 'Yo no soy cristiano, yo soy católico'".
Por último, León XIV instó a buscar la presencia de Dios y a compartir la alegría que brinda la vida cristiana, antes de continuar con su agenda en Uruguay y emprender su viaje hacia Argentina.
Lectura rápida
¿Qué evento ocurrió en Juanicó?
El papa León XIV visitó la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús en Juanicó.
¿Quién fue el visitante?
El visitante fue el papa León XIV, actual Pontífice de la Iglesia Católica.
¿Cuándo tuvo lugar la visita?
La visita se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2026.
¿Dónde se realizó la actividad?
La actividad se realizó en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, en Juanicó, Uruguay.
¿Cuál fue el mensaje principal del Papa?
El Papa instó a los fieles a vivir su fe sin miedo y a reconocer su identidad católica.
[Fuente: Noticias Argentinas]