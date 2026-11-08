El papa León XIV instó a los uruguayos a vivir la fe sin temor durante su visita a Juanicó

Buenos Aires, 8 noviembre (NA) -- El papa León XIV realizó una visita a la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en la localidad uruguaya de Juanicó, como parte de sus actividades previas a su traslado a Florida, donde tiene programada una misa antes de partir hacia Argentina.

Durante su estancia en el templo, el Pontífice subrayó la relevancia de la fe y el apoyo divino en los diferentes momentos de la vida. "Es un momento de emoción, de agradecimiento, para reconocer que la casa de Dios y el amor de Dios siempre están con nosotros. Nos acompañan en momentos felices y también cuando estamos con enfermedad", expresó.

Asimismo, hizo un llamado a los fieles para que fortalezcan su fe, manifestando: "Vamos a pedirle al Señor vivir nuestra fe, a no tener miedo, a decir: 'Yo no soy cristiano, yo soy católico'".

Por último, León XIV instó a buscar la presencia de Dios y a compartir la alegría que brinda la vida cristiana, antes de continuar con su agenda en Uruguay y emprender su viaje hacia Argentina.