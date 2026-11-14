El Papa León XIV destaca la fe genuina en los Altos Andes durante su visita a Perú

Buenos Aires, 14 noviembre (NA) -- La visita del papa León XIV a Perú, donde cumplió casi dos décadas de labor religiosa, continuó este sábado con una misa multitudinaria en Santa Cruz Succhabamba. En este marco, el Santo Padre destacó que "la fe en los altos Andes ha crecido sencilla y genuina".

Esta fe, según el pontífice, se apoya en la cotidianidad del pueblo, en la práctica de los valores evangélicos y en las tradiciones religiosas que han entrelazado el estilo de vida de los habitantes con la experiencia espiritual y la certeza de que Dios les acompaña siempre, incluso ante las adversidades".

"La fe los hace grandes en sus aspiraciones", expresó desde la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, ante una multitud de fieles que se habían reunido para escuchar su mensaje.

En su homilía, León XIV también recordó que la resiliencia del pueblo se basa en la confianza en Dios: "La adversidad no puede contigo, por eso vuelves hoy, amigo". Este mensaje resonó entre los presentes, quienes se sintieron identificados con sus palabras.

El papa también subrayó que en la "tierra de raíces andinas, donde floreció el Imperio Inca", se ha desarrollado una profunda fe cristiana, que hoy impulsa a miles de fieles a dejar de lado sus ocupaciones diarias y peregrinar para estar ante Jesucristo.

Durante su estancia en Perú, el papa participó en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. En su agenda para este domingo, León XIV visitará Cusco y Pucallpa, donde sostendrá un encuentro con los fieles, dirigirá el rezo del Ángelus y realizará actividades con misioneros y comunidades amazónicas, culminando con una Santa Misa en la Villa Deportiva Regional Uncavali.

El lunes, León XIV cerrará su visita a Perú en la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas y se despedirá antes de su regreso al Vaticano.