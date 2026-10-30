El Papa expresa su profundo pesar por el trágico accidente ferroviario en España

Buenos Aires, 30 octubre (NA) — El papa León XIV ha manifestado su profundo pesar tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo, España, según reporta el sitio Vatican News en su portada.

Mediante un telegrama firmado por el cardenal, Secretario de Estado, Pietro Parolin, el Santo Padre ofreció sufragios por "el eterno descanso de los difuntos".

Asimismo, el Sumo Pontífice extendió su sentido pésame a los familiares de las víctimas, enviando "sus expresiones de consuelo, viva solicitud y deseos de pronto restablecimiento de los heridos", según indicó la Agencia Noticias Argentinas.

El Papa también exhortó a los equipos de rescate a "perseverar en los trabajos de socorro y asistencia". Además, impartió "la confortadora bendición apostólica, como signo de esperanza en el Señor resucitado".

La tragedia en España se produjo cuando dos trenes colisionaron a una velocidad estimada de entre 160 y 200 km/h, generando una gran conmoción en el país.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) se unió al luto por las víctimas y solicitó oraciones en las celebraciones de la comunidad cristiana. El episcopado español expresó su deseo de "expresar sus condolencias y cercanía a las familias de las víctimas", y reza por el eterno descanso de los fallecidos y por la recuperación de los heridos, según un comunicado emitido recientemente.