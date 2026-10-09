El Nobel de la Paz 2026 fue para Navi Pillay por su labor en defensa de los derechos humanos
El Comité Nobel Noruego destacó a la sudafricana por su compromiso con la paz y el derecho internacional. Su trayectoria incluye la defensa de Nelson Mandela y un papel clave en casos judiciales internacionales.
FOTO: La jueza sudafricana Navanethem "Navi" Pillay.
Buenos Aires, 9 de octubre (NA) – La jueza sudafricana Navanethem "Navi" Pillay fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz de 2026 "por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional", según informó este viernes el Comité Nobel noruego.
"El Comité Nobel Noruego ha decidido conceder el Premio Nobel de la Paz de 2026 a Navi Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional", señaló en un escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Asimismo, añadió: "El compromiso de Navi Pillay con los principios jurídicos universales y su firme brújula moral son constantes a lo largo de una dilatada trayectoria. Un hilo conductor une su labor inicial en defensa de Nelson Mandela y de otras personas que se opusieron al *apartheid* con su desempeño como jueza en algunos de los casos judiciales internacionales más relevantes de nuestra época".
"Navi Pillay ha exigido responsabilidades a Estados y líderes nacionales, y ha llevado esperanza a las víctimas de la violencia y los conflictos. En todos los cargos que ha ocupado, ha subrayado la responsabilidad que tienen tanto los individuos como los Estados de respetar el Estado de derecho", indicó el escrito.
El año pasado el galardón fue para la líder opositora venezolana María Corina Machado y el Premio de la Paz otorgado este viernes es el quinto Nobel que se anuncia esta semana, después de los premios de Literatura, Química, Física y Medicina.Agencia NA
Lectura rápida
¿Quién fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026?
Navi Pillay, jueza sudafricana, recibió el premio por su compromiso con la paz y el derecho internacional.
¿Por qué recibió el premio?
Fue reconocida por sus esfuerzos en promover la paz y su trayectoria en defensa de derechos humanos.
¿Qué destacó el Comité Nobel sobre Pillay?
Resaltó su firme brújula moral y su labor en defensa de personas que se opusieron al *apartheid*.
¿Cuándo se anunció el premio?
El anuncio fue realizado el 9 de octubre de 2026.
¿Qué otros premios se han otorgado esta semana?
El de la Paz es el quinto Nobel anunciado, después de los premios de Literatura, Química, Física y Medicina.
[Fuente: Noticias Argentinas]