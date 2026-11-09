El G7 se reúne en París para abordar crisis globales y la política exterior de EEUU

FOTO: El G7 se reúne en París para dialogar de crisis mundiales y dudas sobre el enfoque de EEUU

PARÍS (AP) — Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete (G7), las democracias más industrializadas, comenzaron el lunes un encuentro de dos días en París, enfrentando diversas crisis globales sin resolver. La reunión se da en un contexto de incertidumbre sobre cómo se manejará la política exterior del presidente estadounidense Donald Trump tras las recientes derrotas de su Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato.

En este escenario, se espera que el secretario de Estado, Marco Rubio, enfrente preguntas sobre un posible cambio en las posturas del gobierno respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto con Irán, la seguridad energética y la inteligencia artificial. Estos temas dominarán las conversaciones entre los principales diplomáticos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón durante el lunes y el martes.

Este es el primer viaje al extranjero de Rubio desde las elecciones intermedias en Estados Unidos, que resultaron en un debilitamiento del control republicano en el Congreso, en parte debido a políticas impopulares como la guerra con Irán. Además, el encuentro se realiza en medio de grandes protestas en diversas ciudades de Europa, incluida París.

Al ser consultado sobre las expectativas de los aliados sobre el futuro político estadounidense, Rubio afirmó que los países que se reúnen esta semana comprenden la política de Estados Unidos y han experimentado divisiones similares en sus propios gobiernos.

A pesar de los recientes avances de los demócratas, no hay señales de que esto impacte la estrategia de Trump. Su decisión más reciente de personal ha nombrado a Stephen Miller, un defensor de posturas extremas, como jefe de despacho. Muchos consideran que Rubio representa un enfoque más moderado dentro del estilo directo de Trump hacia amigos y adversarios.

Trump ha sugerido la posibilidad de formar una alianza con Europa para poner fin a la guerra en Ucrania. En este sentido, sus enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, se reunirán esta semana con funcionarios de Ucrania y Rusia en los Emiratos Árabes Unidos para discutir posibles compromisos.

Rubio destacó que las garantías de seguridad para Ucrania y Europa tras la guerra son una de las principales preocupaciones de los aliados. "Se han logrado algunos avances sobre cómo podría verse esa arquitectura después del conflicto", dijo Rubio antes de su viaje a París, aunque aclaró que aún no se ha finalizado nada.

El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, expresó que "Europa debe ser parte del camino hacia una solución" para la guerra en Ucrania, y subrayó que no se necesita una nueva arquitectura de seguridad, sino restablecer la existente.

Al mismo tiempo, mediadores de Qatar y otros países han propuesto una solución provisional para resolver el estancamiento en el conflicto con Irán, que ha aumentado los precios del combustible debido a la inestabilidad en rutas marítimas clave.

Rubio indicó que no se están acercando a un avance en las negociaciones, aunque reiteró que Trump prefiere una solución diplomática. Sin embargo, destacó que las exigencias iraníes son "inaceptables" en este momento.

Las conversaciones del G7 siguen a una reunión diplomática más amplia que Rubio organizó en Atlanta para ministros de Relaciones Exteriores del G20, que resultó en poco consenso sobre asuntos globales importantes. Aunque el G7 reúne a siete grandes democracias industrializadas, las diferencias entre los miembros podrían complicar el diálogo.

Los anfitriones franceses han indicado que no se espera un comunicado conjunto al finalizar la reunión. Francia ha invitado a Brasil, Egipto, Arabia Saudí y Ucrania a participar en algunas discusiones, con prioridades que incluyen África, China, Cuba y Haití. Además, se planifica una reunión sobre inteligencia artificial y una sesión dedicada al apoyo a Ucrania.

Poco después de llegar a París, Rubio publicó en X que una de sus prioridades sería "impulsar una rendición de cuentas real en la ONU", lo que sugiere que el gobierno mantendrá sus exigencias de reforma en las Naciones Unidas, de las cuales ya se ha retirado de varios organismos.

Trump y su administración han generado preocupación entre sus socios en el G7 por cuestiones como el apoyo a Ucrania y a la OTAN, así como su oposición a la Corte Penal Internacional (CPI). Todos los miembros del G7, excepto Japón, que tiene una alianza por tratado con Estados Unidos, pertenecen a la OTAN.

El gobierno estadounidense está presionando para desmantelar el tribunal internacional de crímenes de guerra, al que pertenecen todos los miembros del G7 excepto Estados Unidos. Se han impuesto severas sanciones al tribunal y a varios de sus empleados, argumentando que la CPI intenta investigar a ciudadanos estadounidenses.

A los aliados se les ha informado que "si no quieren que tomemos estas medidas contra la CPI, entonces deberían convencer a la CPI de que despierte y se dé cuenta de que no tiene jurisdicción sobre ciudadanos de países que no son miembros", declaró Rubio el domingo.