El escándalo de espionaje que envuelve a Alice Huang y Nvidia: detalles sobre su relación

Alice Huang estaba construyendo su carrera en el ámbito financiero en China antes de hacer la transición hacia el sector tecnológico, donde ocupó un puesto de liderazgo en una empresa de centros de datos ubicada en Singapur. Por su parte, Jensen Huang, CEO de Nvidia, es conocido por liderar una de las compañías más influyentes en la fabricación de chips informáticos, cruciales para los sistemas avanzados de inteligencia artificial.

Recientemente, un romance entre Jensen Huang y Alice Huang ha provocado una conmoción en los ámbitos tecnológico y político. Según informes de The New York Times, Alice Huang es sospechosa de haber actuado como espía para el gobierno chino, específicamente para el Ministerio de Seguridad del Estado, con el objetivo de influir en Nvidia para facilitar el acceso de China a sus chips.

La cercanía entre ambos ha sido evidenciada en una fotografía ampliamente divulgada, donde Jensen Huang y otros sostienen bebidas en Taipéi, con Alice Huang observando desde atrás. Esta imagen fue compartida en 2024 por la empresa de software NetThunder en su perfil de LinkedIn.

Aún persisten interrogantes sobre la duración de su relación y su eventual finalización. Hasta el momento, The Associated Press no ha podido establecer contacto con Alice Huang para obtener comentarios sobre la situación.

Los antecedentes de Alice Huang son escasos. Antes de su incursión en el sector de la inteligencia artificial y los chips, había ocupado cargos destacados en finanzas en China. En 2023, se convirtió en directora de Megaspeed, una firma con sede en Singapur descrita como un "socio de Nvidia en tecnología de nube". Sin embargo, Megaspeed fue objeto de escrutinio por parte de Estados Unidos por presuntamente eludir restricciones de exportación y canalizar chips avanzados de Nvidia hacia usuarios chinos.

Fundada en 2015 como 7Road International, Megaspeed cambió su nombre en 2023. En marzo de ese año, Alice Huang se convirtió en la accionista controladora de la empresa, aunque en noviembre de 2023 ya no figuraba como directora. Sus acciones fueron transferidas a Tan Yong Pong, un empresario de Singapur.

A pesar de los registros que indican su salida de Megaspeed, un informe de Culper Research sugiere que Alice Huang podría seguir involucrada en las operaciones diarias de la empresa. Previamente, ocupó altos cargos en Shanghai Hexi Investment Co. entre 2015 y 2017, así como en la división de banca privada de HSBC en Hong Kong y en CITIC Securities.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha rechazado las acusaciones de espionaje, calificándolas de infundadas y como parte de una campaña de difamación. A raíz de este escándalo, Megaspeed ha vuelto a ser objeto de atención, ya que su relación con Nvidia la posiciona en el centro del debate sobre la seguridad tecnológica.

La empresa, que se presenta como un socio comercial clave de Nvidia en la región Asia-Pacífico, ha negado las acusaciones de canalizar chips hacia China, afirmando que no hay pruebas de violaciones relacionadas con la transferencia ilícita de chips.

Las autoridades de Singapur han indicado que están investigando a Megaspeed en relación con las acusaciones, aunque no se han realizado investigaciones sobre Alice Huang en sí. La situación sigue en desarrollo.