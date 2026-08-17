El Ejército de EEUU intensifica operaciones en tierra en Latinoamérica tras ataques navales

CIUDAD DE MÉXICO — En el último año, cientos de personas han perdido la vida debido a los ataques a embarcaciones que el Ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo, acusando a estas de transportar drogas en las costas caribeñas y del Pacífico de América Latina. El gobierno de Donald Trump ha decidido ahora extender su campaña militar hacia tierra firme, buscando establecer acuerdos que permitan la presencia de soldados estadounidenses en países aliados de la región.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, realizó anuncios la semana pasada durante una visita a Panamá, donde mencionó que Colombia, Guatemala y Honduras han accedido a permitir operaciones militares conjuntas contra grupos criminales en su territorio, siguiendo el ejemplo de Ecuador, que comenzó misiones similares en marzo. Sin embargo, Guatemala ha desmentido haber llegado a un acuerdo de este tipo.

"Será como lo que vieron con los ataques contra las lanchas del narcotráfico", aseguró Hegseth en un ejercicio militar en la selva panameña. "El mismo efecto en tierra. Y por eso estamos trabajando con Ecuador. Estamos trabajando con Colombia. Estamos trabajando con socios para llevar la lucha a las organizaciones designadas como terroristas en tierra", agregó.

Esta ampliación representa una nueva fase en la estrategia del gobierno de Trump para alinear a los gobiernos de América Latina con sus prioridades de seguridad, afirmando lo que se denomina "dominancia estadounidense sobre el hemisferio occidental".

A medida que los votantes de la región respaldan a líderes alineados con Trump, Washington encuentra socios más dispuestos. Sin embargo, críticos advierten que esta expansión militar podría incrementar el riesgo de víctimas civiles y generar una reacción negativa contra Estados Unidos que podría perdurar más allá del gobierno republicano.

"Lo que está ocurriendo es un intento de legitimar un mayor uso del ejército de Estados Unidos en la región", comentó Michael Shifter, experto en América Latina del centro de estudios Inter-American Dialogue. "Esto no es cooperación; es, evidentemente, una relación muy asimétrica", añadió.

El ejército estadounidense ha estado presente en América Latina durante décadas, proveyendo a aliados con armas, inteligencia y entrenamiento para combatir el narcotráfico, aunque dejando un legado problemático de apoyo a golpes de estado y dictaduras. Desde que Trump asumió la presidencia en enero de 2025, Washington ha adoptado un enfoque más intervencionista.

El gobierno ha designado a 20 grupos criminales latinoamericanos como "organizaciones terroristas extranjeras" y ha enviado fuerzas a Venezuela para capturar a su presidente, además de involucrar a agentes de la CIA en operaciones contra laboratorios de drogas en México. Hasta la fecha, más de 200 personas han muerto en más de 60 ataques contra embarcaciones en el Caribe, generando dudas sobre la legalidad de dichas acciones.

Las futuras operaciones conjuntas con fuerzas locales se prevén como "nuevas y diferentes", según William LeoGrande, especialista en América Latina de la American University, quien destacó que esto pondría a prueba las sensibilidades sobre la soberanía nacional y la presencia de tropas estadounidenses.