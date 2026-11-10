Ecuador: Luisa González sigue detenida y un periodista es asesinado en un contexto de crisis

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) — La situación en Ecuador se torna más grave tras la decisión de un tribunal en la provincia de Chimborazo, que ha rechazado el recurso de hábeas corpus solicitado por la defensa de la excandidata presidencial Luisa González. Esta medida implica que González permanecerá en prisión preventiva mientras continúa la investigación en su contra por presunto lavado de activos, según lo informado por medios locales basados en fuentes judiciales.

El juez ponente, Fabián Toscano, determinó que la defensa no logró justificar sus cuestionamientos sobre la competencia de los magistrados que ordenaron la detención. Toscano concluyó que la aprehensión de González, ocurrida en octubre, no se consideró ilegal, arbitraria ni ilegítima.

La defensa de González, quien se encuentra recluida en la cárcel de mujeres de Riobamba, buscaba que la excandidata pudiera enfrentar el proceso judicial en libertad mediante este recurso. Tras la negativa del tribunal, Diego Guarderas, abogado de González, anunció su intención de apelar la resolución.

González, abogada y política de 48 años, fue candidata presidencial por el movimiento de izquierda Revolución Ciudadana en las elecciones anticipadas de 2023 y 2025. Su detención se produjo en el contexto de una investigación por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral y el posible delito de lavado de activos. En ambas elecciones, González y su contrincante, Daniel Noboa, llegaron a la segunda vuelta, siendo derrotada en ambas ocasiones por el actual presidente ecuatoriano.

Asesinato de un periodista

En paralelo, la situación de violencia en Ecuador se agudiza con el reciente asesinato del periodista Tomás Alfonso Beltrán Conforme, director del medio digital Calcetines, quien fue asesinado la noche del domingo al ingresar a su vivienda, según reportes de la ONG de libertad de prensa Fundamedios.

Beltrán fue atacado a tiros el 8 de noviembre, al momento de ingresar su vehículo a su hogar en Calceta, en el cantón Bolívar. Este comunicador trabajaba en la convulsa provincia de Manabí, situada en el suroeste del país, una de las áreas más afectadas por la violencia de grupos criminales.

"Es una de las provincias que lamentablemente están más impactadas por la acción de los grupos criminales," comentó a RFI el director de Fundamedios, César Ricaurte.

Beltrán había sido objeto de amenazas de muerte en abril, tras denunciar a la alcaldesa de Bolívar por enriquecimiento ilícito. Desde 2025, había sido incluido en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de Ecuador.

"Se había especializado en denunciar casos de corrupción en los gobiernos locales. Tenía un historial de constantes amenazas. Habíamos gestionado desde la sociedad civil que se reforzaran las medidas de seguridad (…) era básicamente un crimen anunciado, se había advertido y finalmente las medidas de seguridad que se habían adoptado, pues no sirvieron," lamentó Ricaurte.

Según la fundación ecuatoriana Periodistas sin Cadenas, en 2025 se registraron seis asesinatos de periodistas en Ecuador. En todos los casos, la fundación ha denunciado la impunidad que rodea a estos crímenes, según lo constató la Agencia Noticias Argentinas.