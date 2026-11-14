Cumbre histórica entre Putin, Xi y Trump se llevará a cabo en China el próximo jueves

Buenos Aires, 14 de noviembre (NA) — La Casa Blanca y el Kremlin han confirmado la realización de una cumbre sin precedentes entre los presidentes Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump, programada para el próximo jueves en China. Durante este encuentro, se espera que los líderes discutan la guerra en Oriente Medio, aunque el conflicto en Ucrania quedará fuera de la agenda, según informaron diversas fuentes internacionales.

La cumbre, de la que se ha especulado durante varias semanas, finalmente se llevará a cabo al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, al sur de China, de acuerdo a lo que ha averiguado la Agencia Noticias Argentinas.

Este evento representa un paso significativo en el regreso de Putin a la escena internacional, tras haber estado aislado por Occidente desde la invasión de Ucrania en 2022. Esto ocurre poco más de un año después de su encuentro con Trump en Alaska, como señala el sitio RFI.

"El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, discutirá la reducción del arsenal de armas nucleares en el mundo. El presidente cree que esta proliferación es muy peligrosa", declaró el viernes por la noche a la prensa Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca.

En este contexto, un portavoz estadounidense indicó que "China no forma realmente parte de esa vía, así que no parece apropiado abordar allí la cuestión de Ucrania".

Viajará Elon Musk pero no estará en la cumbre

Elon Musk acompañará a Trump en su viaje al gigante asiático, aunque no participará en la reunión con Putin y Xi, según lo adelantó la representante de la Casa Blanca, Olivia Wales.

La cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) reúne a 21 economías de la región y es uno de los principales foros de diálogo y cooperación económica a nivel mundial.

Este año, China es la anfitriona de la 33.ª reunión de líderes del foro, que se llevará a cabo en Shenzhen del 18 al 19 de noviembre, bajo el lema "Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos".

Esta será la tercera vez que China albergue la cumbre de líderes de APEC, habiendo organizado anteriormente el evento en Shanghái en 2001 y en Pekín en 2014, según lo recuerda el sitio Sputnik News.