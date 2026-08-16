Colombia identifica 288 cuerpos tras el terremoto y continúa la búsqueda de desaparecidos

Buenos Aires, 16 agosto (NA) -- El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia comunicó que ha recibido 298 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. De estos, 288 han sido identificados completamente tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

Entre los cuerpos identificados se encuentran los de 21 menores de edad, y el proceso de identificación y entrega a los familiares de las víctimas continúa. Según el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el sismo ha dejado hasta ahora 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas en las cinco ciudades que se encuentran bajo alerta roja.

Además, el organismo ha reportado 127.557 viviendas dañadas y 285 centros de salud afectados en los departamentos más impactados por el sismo. En respuesta a la emergencia, Medicina Legal ha trasladado temporalmente su servicio a los municipios de Palmira y Tuluá, debido a los daños en su sede de Cali, donde cuenta con personal para atender a los afectados.

La entrega de los cuerpos se llevará a cabo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en las sedes correspondientes de cada municipio. El Instituto, a través de su Dirección General y la Subdirección Forense, participa del Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) establecido por el Gobierno colombiano para coordinar las tareas de respuesta ante la emergencia.

"El Instituto continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional necesario para los familiares de las víctimas de este lamentable suceso", indicó el organismo en un comunicado.