Cientos de hombres marchan en Suiza contra la violencia y la misoginia hacia las mujeres

FOTO: Cientos de hombres marchan en Suiza contra la misoginia y la violencia hacia las mujeres

BERNA, SUIZA — Cientos de hombres lideraron el sábado una marcha en la capital suiza para denunciar la misoginia y la creciente violencia hacia las mujeres, subrayando que los hombres deben desempeñar un papel más visible en la lucha contra estos problemas. La manifestación, titulada "Hombres contra la violencia contra las mujeres", se llevó a cabo frente al Parlamento, en un contexto de creciente preocupación por la presencia de actitudes misóginas en internet, especialmente entre adolescentes y hombres jóvenes.

Este evento se realiza en un momento en que algunos influencers de la "manosfera" de derecha se han sentido fortalecidos tras la victoria presidencial de Donald Trump en 2024, utilizando su plataforma para difundir burlas misóginas y amenazas. Académicos y organizaciones de defensa han comenzado a investigar el alcance de este fenómeno en Suiza, buscando comprender mejor su impacto social.

Una encuesta realizada por la Universidad de Zúrich y la organización mencare reveló que el 50% de los hombres jóvenes de 18 a 24 años se sienten cada vez más marginados en la sociedad, sosteniendo una visión restrictiva de la masculinidad basada en la dominación. Este estudio resalta la necesidad de iniciar un debate sistemático sobre los ideales de masculinidad que fomentan la violencia, sugiriendo que este diálogo debe comenzar en las escuelas.

El gobierno suizo ha tomado nota de esta problemática. El ministro de Justicia, Beat Jans, participó recientemente en una conferencia destinada a aumentar la conciencia sobre el peligro de las agresiones en línea contra las mujeres. En un discurso del 2 de noviembre, Jans presentó estadísticas alarmantes, indicando que cuatro de cada cinco delitos violentos son cometidos por hombres, y en casos de violación, esa cifra asciende al 99%. "No son todos los hombres. Pero también debemos admitirlo: casi siempre son hombres", afirmó Jans. "La violencia de los hombres no comienza con el primer golpe; comienza con un comentario despectivo. Todos los hombres tenemos un deber".

El movimiento busca abrir los ojos a los jóvenes atrapados en la "manosfera" y, en un sentido más amplio, en el patriarcado. "Los hombres somos parte del problema —y el problema es la violencia contra las mujeres y las personas queer", declaró Christoph Gosteli, trabajador social de 42 años y coorganizador de la manifestación junto con el grupo Maenner. "Por eso es importante que tomemos una postura y digamos: ya no queremos ser parte del problema; queremos ser parte de la solución", agregó.