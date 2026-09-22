China logra cultivar 14 especies de plantas en su estación espacial Tiangong

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) — China ha logrado cultivar en órbita más de 20 variedades de 14 especies vegetales, un logro que sienta las bases para la producción alimentaria a gran escala a bordo de su estación espacial, según datos proporcionados por el Centro de Astronautas.

Este progreso fue resaltado en una conferencia sobre ingeniería médica aeroespacial que se llevó a cabo en la municipalidad de Tianjin, al norte de China, y a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas a través de Xinhua.

En el evento, Zhang Hongzhang, astronauta de la misión tripulada Shenzhou-21, mostró imágenes y vídeos de un vibrante "jardín espacial" ubicado en la estación espacial Tiangong, donde se cultivaron lechugas, zanahorias, girasoles, patatas y trigo.

La era de vuelos espaciales tripulados de larga duración en China comenzó en octubre de 2021, con la llegada de los astronautas Zhai Zhigang, Wang Yaping y Ye Guangfu al módulo central Tianhe de la estación.

Declaraciones

"Las estancias prolongadas en el espacio requieren reducir la dependencia del reabastecimiento desde la Tierra. Nuestros experimentos de soporte vital ecológico controlado buscan establecer un ecosistema espacial que regenere agua, aire y alimentos in situ, disminuyendo la dependencia de la Tierra y logrando, con el tiempo, la autosuficiencia", comentó Bian Qiang, experto del Centro de Astronautas de China.

La tecnología de soporte vital ecológico controlado utiliza un ecosistema artificial y cerrado para reciclar y regenerar de manera eficiente los recursos vitales que los astronautas necesitan, creando así un sistema de soporte vital adecuado para la habitabilidad humana a largo plazo.

Bian explicó que actualmente funcionan dos tipos de unidades de cultivo en la estación: una basada en sustrato y otra en aeroponía.

Ambas unidades proporcionan a los investigadores experiencias valiosas para desarrollar un sistema básico de soporte vital que se basa principalmente en el reciclaje físico y químico, mientras que la regeneración biológica tiene un papel secundario.

"En 2025 se introdujo una unidad de aeroponía más eficiente. Desde entonces, el trigo ha completado un ciclo de cultivo en órbita, y una segunda cosecha, cultivada a partir de las semillas de esa primera, está creciendo adecuadamente y se aproxima a su recolección", agregó Bian.

De cara al futuro, el especialista mencionó que China planea establecer un "huerto lunar" a medida que avanza en su programa de exploración lunar.

La estación espacial Tiangong, que significa "Palacio Celestial", ha entrado en una fase de habitabilidad humana prolongada.

Un astronauta de la misión Shenzhou-23, que llegó a la estación el 25 de mayo de este año, realizará una estancia de un año en órbita, mientras se avanza en el programa de alunizaje tripulado, previsto para 2030.