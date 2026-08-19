Canadá condena la invasión israelí en Líbano y anuncia ayuda humanitaria urgente

BEIRUT, Líbano — Un alto funcionario del gobierno canadiense ha expresado su condena hacia lo que califica como "invasión ilegal" de Israel al Líbano. Durante su visita a Beirut, el secretario de Estado de Canadá para el Desarrollo Internacional, Randeep Sarai, afirmó que el país árabe debe tener el control total sobre su territorio y su soberanía.

El propósito de la visita de Sarai fue anunciar un nuevo paquete de ayuda humanitaria destinado a Líbano, un país que actualmente enfrenta una severa crisis humanitaria. Según informes de la ONU, alrededor de 360.000 personas continúan desplazadas debido a los recientes enfrentamientos entre Israel y el grupo militante libanés Hezbollah, respaldado por Irán.

"Hemos trabajado activamente a través de canales diplomáticos para hacer todo lo posible para detener eso y permitir que las comunidades libanesas de esas zonas puedan regresar", declaró Sarai en una entrevista con la prensa el martes por la noche.

La guerra más reciente entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo armado lanzó cohetes hacia el norte de Israel. Este conflicto se desató pocos días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran ataques contra Irán. La violencia ha resultado en más de 4.000 muertes y ha devastado el sur de Líbano, desplazando a más de un millón de personas en su punto álgido.

Israel ha llevado a cabo una invasión terrestre y actualmente mantiene el control de varias aldeas en el sur de Líbano, muchas de las cuales han sufrido daños severos. Las autoridades israelíes han indicado que no se retirarán hasta que Hezbollah sea desarmado.

El gobierno canadiense ha criticado abiertamente las operaciones militares de Israel en Gaza y Líbano, y ha catalogado a Hezbollah como una organización terrorista, condenando también sus ataques contra Israel.

Durante su visita, Sarai anunció tres nuevos programas destinados a ayudar a las familias y mujeres vulnerables en Líbano, aumentando el total de asistencia canadiense a más de 71 millones de dólares canadienses (aproximadamente 50,23 millones de dólares) en lo que va del año.

Desde 2016, Canadá ha proporcionado aproximadamente 800 millones de dólares canadienses (575 millones de dólares) en asistencia a Líbano. Este monto incluye casi 38 millones de dólares en financiamiento que se destinaron en marzo para cubrir necesidades básicas como alimentos y servicios de salud.

En su recorrido por Líbano, Sarai visitó refugios donde se alberga a personas desplazadas y a refugiados sirios, reafirmando el compromiso de Canadá de apoyar al país en su proceso de recuperación. "Nuestro compromiso es a largo plazo, y estamos ahí para Líbano", subrayó.

El funcionario también mantuvo reuniones con el presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam, quienes asumieron sus funciones el año pasado con la promesa de restaurar la autoridad estatal y luchar contra la corrupción. Sarai expresó su optimismo respecto a que Líbano podrá cumplir con las reformas necesarias para superar su crisis económica, que se ha intensificado desde 2019.

Además, Sarai mencionó que Canadá está trabajando para crear un entorno seguro en Siria para facilitar el regreso de refugiados, asegurando que se les brindará acceso a alimentos, agua potable y educación.

En el contexto de la guerra civil siria, que duró casi 14 años, Líbano acogió a cerca de 1,5 millones de refugiados. Hasta la fecha, se estima que 500.000 sirios han regresado a Siria desde la caída del expresidente Bashar Assad en diciembre de 2024.

"Vamos a hacer todo lo que podamos para asegurarnos de que ese entorno sea seguro cuando decidan volver", concluyó Sarai.