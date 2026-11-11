Austria propone nuevas leyes antiespionaje para salvaguardar organismos internacionales en Viena

BERLÍN (AP) — El gobierno de Austria anunció el miércoles su intención de reforzar las leyes del país contra el espionaje. Actualmente, la legislación prohíbe explícitamente esta actividad cuando está dirigida contra el país, pero no contempla el espionaje que afecta a otras naciones u organizaciones internacionales.

Austria, miembro de la Unión Europea y con una política de neutralidad militar desde la década de 1950, alberga en su capital, Viena, varias agencias de la ONU, incluyendo el Organismo Internacional de Energía Atómica. Además, es sede de importantes grupos internacionales como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocida como OPEP.

La ministra de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger, expresó que "el espionaje es una amenaza real para nuestra seguridad, para la seguridad en nuestro país, pero, sobre todo, para nuestra reputación como Austria, como capital del diálogo, como sede oficial de la ONU y de más de 40 organizaciones internacionales". Durante la presentación del borrador de la nueva legislación, subrayó la responsabilidad del país en este ámbito.

Meinl-Reisinger reconoció que Viena ha sido a menudo etiquetada como una "capital del espionaje", una reputación que se remonta a la Guerra Fría, y manifestó su deseo de erradicar cualquier "idea romántica" asociada al espionaje.

La ministra indicó que la legislación responde a la actual situación de amenazas híbridas, que incluyen actos hostiles no convencionales como el sabotaje, los ciberataques y la desinformación.

El código penal de Austria establece que quienes "organizan u operan un servicio secreto de inteligencia en perjuicio de la República de Austria o apoyan a un servicio de inteligencia de ese tipo" enfrentan penas de hasta cinco años de prisión. Además, prohíbe la organización, operación o apoyo a un "servicio de inteligencia militar" para una potencia extranjera.

La nueva legislación, que requiere la aprobación del Parlamento, elevará la pena máxima por espionaje en perjuicio de Austria a 10 años y tipificará explícitamente como delito el espionaje contra organizaciones internacionales o la Unión Europea, con una pena máxima de cinco años.

Asimismo, las autoridades han destacado que la legislación prohibirá de forma explícita el reclutamiento de agentes y ser reclutado como agente, enfocándose en el fenómeno de los "agentes desechables", personas captadas para actividades de espionaje sin tener pleno conocimiento de su implicación.

Un plan similar había sido anunciado por el ministro de Justicia del gobierno anterior en 2024, pero no se logró avanzar en la legislación antes de las elecciones de ese año.

Meinl-Reisinger afirmó que "ya no estamos mirando hacia otro lado". Desde su asunción en marzo de 2025, se han denegado visados de entrada a diplomáticos en 63 ocasiones, y se han expulsado ocho diplomáticos rusos de Austria desde entonces.