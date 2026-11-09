Australia designa sitio en su lecho marino para almacenamiento de emisiones de carbono por empresa japonesa

Australia ha asignado un sitio en el lecho marino de su costa norte para que una empresa japonesa almacene grandes cantidades de emisiones de carbono, utilizando una tecnología que ha generado opiniones encontradas entre los científicos climáticos. La aprobación de este emplazamiento para confinar hasta 443 millones de toneladas de dióxido de carbono se ha convertido en parte del debate global sobre la captura y el almacenamiento de carbono.

Los defensores del proyecto argumentan que desempeñará un papel crucial en la reducción de las emisiones de industrias difíciles de descarbonizar, como la siderurgia y el transporte marítimo. Sin embargo, los críticos advierten que la iniciativa podría dañar hábitats esenciales y especies en peligro de extinción, al mismo tiempo que promueve una tecnología que perpetúa el uso de combustibles fósiles contaminantes.

La captura y el almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés) consiste en un proceso de tres etapas: la captura, el transporte y el almacenamiento de CO2, un gas que contribuye al cambio climático cuando se libera en la atmósfera. Gobiernos y grandes empresas de combustibles fósiles, como Exxon Mobil y Shell, promueven esta estrategia como una solución climática que ofrece tiempo para que los países y las industrias transiten hacia energías más limpias.

A pesar de que la Agencia Internacional de la Energía considera que la captura, utilización y almacenamiento de carbono es una herramienta para mitigar el cambio climático, su proyección para alcanzar cero emisiones netas prevé que esta tecnología solo contribuya en menos del 5% a la reducción de emisiones para el año 2050. Sus detractores sostienen que esto podría desacelerar los esfuerzos globales para limitar las emisiones, permitiendo que las centrales eléctricas y las instalaciones industriales continúen con la quema de combustibles fósiles, amparadas en la promesa de capturar los gases emitidos posteriormente.

Los proyectos de captura y almacenamiento de carbono están en avance; Estados Unidos cuenta con varias instalaciones en funcionamiento y la Unión Europea inauguró su primera planta en alta mar en septiembre. El proyecto en Australia estaría liderado por la empresa energética japonesa Inpex, que está realizando evaluaciones de impacto ambiental y necesita obtener más licencias gubernamentales antes de que se tome una decisión final y se inicie la inyección de CO2.

La iniciativa comenzaría en Darwin, la capital del Territorio del Norte, y se extendería 260 kilómetros mar adentro, inyectando CO2 en un acuífero salino profundo llamado West Peron. Inpex indica que su principal cliente sería la cercana planta de gas natural licuado de Ichthys, cuya propiedad mayoritaria es de la misma Inpex y que exporta la mayor parte de su gas a Japón.

En el futuro, otras empresas podrían utilizar este sitio, que tiene la capacidad de almacenar de forma permanente hasta 443 millones de toneladas de CO2 a lo largo de 35 años, según Inpex. La ministra de Recursos de Australia, Madeleine King, declaró que la designación de este lugar es un paso importante y refleja el apoyo del gobierno a tecnologías que ayudan a reducir las emisiones. "La captura y el almacenamiento de carbono desempeñarán un papel fundamental en la reducción de las emisiones de industrias difíciles de descarbonizar", afirmó King.

Sin embargo, grupos ambientalistas han expresado su preocupación por el impacto que el proyecto podría tener en los ecosistemas marinos y costeros. La zona coincide con hábitats de diversas especies amenazadas y migratorias, como tortugas, dugones y varias aves marinas. La construcción del proyecto podría causar una grave perturbación a estos ecosistemas, advirtió Chelsea Deng, activista de la Australian Marine Conservation Society.

"Gran parte de esto implica dragado, perforación e hincado de pilotes en el océano", explicó Deng. "Esto provoca la alteración de los sedimentos y contamina el agua debido a los vertidos químicos. Además, conlleva mucho ruido submarino". Una vez que el proyecto esté en funcionamiento, se espera un incremento del tráfico marítimo en la zona, lo que causará mayores perturbaciones. Las inspecciones submarinas rutinarias para detectar posibles fugas también podrían dañar aún más el ecosistema.

La preocupación por el impacto ambiental es significativa, ya que incluso se ha demostrado que el plancton puede morir a una distancia de hasta 1,2 kilómetros de los impulsos sísmicos generados. "Esto resulta sumamente perjudicial, especialmente para las ballenas, y afectará a cualquier organismo en la zona durante décadas, ya que es necesario realizar un seguimiento continuo de las columnas de CO2 inyectadas en el subsuelo", concluyó Deng.

Inpex no respondió a solicitudes de comentarios sobre este tema. Por otro lado, Japón, uno de los mayores emisores de contaminantes del mundo, tiene objetivos ambiciosos para reducir sus emisiones de carbono en un 60% para 2035 y en un 73% para 2040. Sin embargo, industrias altamente contaminantes como la siderurgia, la producción de cemento y el refinado de petróleo son vitales para la economía japonesa. Para abordar esta situación, el gobierno japonés sostiene que la captura y almacenamiento de carbono es indispensable.

"Permite la descarbonización en áreas donde la transición hacia alternativas distintas a los combustibles fósiles resulta difícil", indica un informe del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón. "La CCS se ha vuelto indispensable para lograr simultáneamente un suministro energético estable, el crecimiento económico y la descarbonización".

Frente a la costa de Chiba, se realizan perforaciones exploratorias para otro proyecto de captura y almacenamiento de carbono en el área metropolitana de Tokio, que busca capturar el CO2 de plantas siderúrgicas y almacenarlo en alta mar. Los ambientalistas advierten que el aumento de proyectos de este tipo podría prolongar el uso de combustibles fósiles contaminantes, considerándolo una táctica de "greenwashing".