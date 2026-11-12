Arrestan a un décimo sospechoso en Sudáfrica por intentar unirse a la guerra en Ucrania

JOHANNESBURGO (AP) — Las autoridades de Sudáfrica informaron el jueves sobre la detención de una décima persona sospechosa de violar la legislación nacional que regula la actividad de mercenarios. Este individuo intentaba viajar a Rusia con el objetivo de combatir en la guerra en Ucrania. La investigación es parte de un operativo más amplio que involucra a Interpol y la policía local, enfocado en redes de reclutamiento para el conflicto.

En los últimos días, se había arrestado a otras nueve personas, quienes comparecieron ante el Tribunal de Magistratura de Kempton Park. La fiscalía ha indicado su intención de oponerse a las solicitudes de libertad bajo fianza de cinco de los detenidos, mientras que los otros cuatro se presentarán ante el juez tras ser capturados en un hotel de Johannesburgo mientras se preparaban para volar hacia Rusia, según la portavoz de la policía, Katlego Mogale.

Los primeros nueve detenidos han sido identificados como ciudadanos de Zimbabue, y los fiscales señalaron que cinco de ellos proporcionaron direcciones en su país durante el proceso judicial. Todos enfrentan cargos bajo la Ley de Regulación de Asistencia Militar Extranjera de Sudáfrica, que prohíbe las actividades de mercenarios y regula la asistencia militar en conflictos internacionales, incluyendo el reclutamiento y el entrenamiento.

Se han reportado casos de sudafricanos que han sido repatriados tras ser engañados para participar en combates en Ucrania. Según sus testimonios, inicialmente se les prometió formación en seguridad en Rusia. Otros reportes de países africanos indican que muchos fueron atraídos con promesas de empleos bien remunerados, siendo captados a través de publicidad engañosa en redes sociales.

Las autoridades sudafricanas han detenido a varias personas por facilitar estos reclutamientos. Por ejemplo, la presentadora de radio Nonkululeko Mantula fue acusada a finales de 2025 de reclutar a cuatro hombres sudafricanos para unirse al ejército ruso, quienes también enfrentan cargos.

En Zimbabue, en marzo, las autoridades informaron sobre la muerte de 15 ciudadanos en la guerra en Ucrania y están intentando repatriar a otros 66. Se ha indicado que a los reclutas se les prometieron empleos atractivos, pero luego les fueron confiscados sus documentos de viaje y se les obligó a combatir.

El gobierno de Kenia también reportó en febrero que más de 1.000 ciudadanos habían sido reclutados para combatir en el conflicto a favor de Rusia. En marzo, familias de estos reclutas protestaron en Nairobi, exigiendo su regreso y el procesamiento de quienes facilitaron su reclutamiento.

Además, la policía investiga las acusaciones que involucran a Duduzile Zuma-Sambudla, hija del expresidente sudafricano Jacob Zuma, quien supuestamente ayudó a reclutar a 17 sudafricanos para luchar del lado de Rusia bajo la promesa de capacitación en seguridad. Zuma-Sambudla ha negado las acusaciones y renunció a su escaño en el Parlamento en noviembre de 2025.