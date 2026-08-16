Amy Hunt conquista su cuarta medalla de oro en los campeonatos europeos de atletismo

BIRMINGHAM, Inglaterra (AP) — El pasado domingo, Amy Hunt se convirtió en la primera atleta en la historia de los campeonatos europeos al obtener cuatro medallas de oro en una misma edición, tras la victoria de Gran Bretaña en el relevo mixto 4x100. Hunt ya había cosechado dos títulos individuales en los 100 y 200 metros, y se había sumado un tercer oro en el relevo femenino 4x100 el sábado en el Alexander Stadium.

El equipo que integró, compuesto por Jeremiah Azu, Dina Asher-Smith, Zharnel Hughes y ella misma, ganó el relevo mixto con un tiempo de 39,97 segundos, superando a Alemania, que finalizó en segundo lugar con 40,11, y a España, que ocupó el tercer puesto con 40,42.

Durante la posta final, Hunt logró despegarse de Gina Lückenkemper para cruzar la línea de meta y asegurar el oro para su equipo. "Dios mío, estoy en la luna", expresó Hunt a la BBC. "Terminarlo con algunas de mis mejores amigas en el deporte... hacerlo todo juntas es increíble".

Por su parte, Asher-Smith alcanzó su octavo oro en los campeonatos europeos, convirtiéndose en la atleta más laureada en la historia de la competencia. Este evento también marcó el debut del relevo mixto 4x100 en los campeonatos europeos. Asher-Smith comentó: "Es bueno poder probar algo nuevo", aunque admitió estar "absolutamente aterrorizada" antes de la carrera.

En otra competencia destacada, el maratón masculino vio a Amanal Petros conseguir la victoria con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 11 segundos, rompiendo el récord del campeonato. Petros, quien se había conformado con la plata en los campeonatos mundiales de Tokio el año anterior, dejó atrás al italiano Pietro Riva, quien terminó en segundo lugar con 2:09:18.

En el maratón femenino, la finlandesa Alisa Vainio dominó la carrera con un tiempo de 2:22:26, superando a la húngara Lili Anna Vindics-Toth, quien se llevó la medalla de plata, y a la británica Abbie Donnelly, que finalizó en tercer lugar. Vainio estableció un nuevo récord del campeonato, superando el anterior, de Christelle Daunay, por casi tres minutos.