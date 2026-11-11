Amenazas de bomba en escuelas de Irlanda del Norte e Italia generan alarma y evacuaciones

Buenos Aires, 11 noviembre (NA-Xinhua) — Más de 300 escuelas en Irlanda del Norte reportaron la recepción de un mismo mensaje electrónico de amenaza, que la Policía catalogó como "un engaño", según un comunicado del Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI). Mientras tanto, en Italia, cientos de escuelas fueron evacuadas debido a amenazas de bomba, reportaron medios locales.

En Irlanda del Norte, el comunicado del PSNI indica que se investiga el origen de los correos electrónicos amenazantes, enviados el miércoles 11 de noviembre. Las autoridades tratan el asunto como un engaño, afirmando que el mensaje provino de fuera del Reino Unido. Anthony McNally, un funcionario del PSNI, aseguró que el riesgo para el público es "bajo".

El Departamento de Educación de Irlanda del Norte destacó que el mensaje tiene similitudes con una amenaza anterior ocurrida en octubre, que también fue investigada y declarada falsa. A menos que se indique lo contrario, las escuelas deben permanecer abiertas.

El 19 de octubre, alrededor de 160 escuelas en Irlanda del Norte recibieron alertas de bomba por correo electrónico, lo que llevó a evacuaciones y cierres temporales.

En Italia, la amenaza fue provocada por un correo electrónico enviado a administraciones escolares en todo el país, incluyendo Roma, Milán, Florencia y otras ciudades importantes. Al menos 300 escuelas se vieron afectadas, y el número podría aumentar, según el ministro de Educación, Giuseppe Valditara.

La Policía y el cuerpo militarizado Carabinieri están llevando a cabo controles de seguridad en colaboración con equipos de expertos en explosivos. Hasta el momento, no se han hallado pruebas que respalden las amenazas, pero como medida de precaución, estudiantes y maestros fueron enviados a casa.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, convocó una reunión urgente del Gabinete para evaluar la situación. El correo amenazante fue enviado a al menos 12 colegios en la provincia de Roma, así como a otras escuelas en Milán, Nápoles y Campania.

Otras instituciones también recibieron amenazas en Turín, San Remo, Vicenza y en el sur del país, incluyendo Bari, Cagliari y Palermo. El mensaje amenazante comenzaba con: "Este es Mijaíl Andrópov, líder del Vilayat Misoginistán. Hemos venido a aniquilarlos. Vamos a llevar a cabo un genocidio contra los italianos", según La Repubblica.

El mensaje también afirmaba que un "poderoso artefacto explosivo" había sido plantado en cada escuela objetivo y que una bomba estaba "colocada en el coche de su ministro (de Educación)". La Policía está investigando el origen y la credibilidad del mensaje.

Hay escasa información pública sobre el grupo que se autodenomina "Vilayat Misoginistán".

"Supongo que esto es un maníaco mitómano, pero está desencadenando una alarma (…) y, de hecho, ha provocado un pánico absurdo", declaró Cristina Costarelli, directora de la Asociación de Maestros Escolares de la región de Lazio, al periódico Il Corriere della Sera.