Al menos dos heridos tras un tiroteo en una escuela de Zamboanga, Filipinas

MANILA, Filipinas — Un tiroteo ocurrido en una escuela secundaria de la ciudad de Zamboanga dejó un saldo de al menos dos personas heridas, según informó la policía el martes. La situación generó una rápida respuesta de las fuerzas del orden, quienes intentaban asegurar el área del campus.

La mayor Shellamie Chang, portavoz de la policía regional, comunicó que se estaban tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad del lugar, aunque no proporcionó detalles adicionales sobre el incidente. Testigos presenciales confirmaron que el tiroteo tuvo lugar en el campus de la Universidad Ateneo de Zamboanga.

Según reportes de periodistas en la escena, el presunto autor de los disparos es un estudiante de séptimo grado y las víctimas fueron atacadas dentro de un aula. Las autoridades continúan investigando los motivos detrás de este lamentable suceso.