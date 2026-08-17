Rafaela apuesta a mostrar su potencia industrial en la Región Centro

FOTO: Daniel Frana, director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo e Innovación de Rafaela.

En el marco de la cuarta jornada de Agroactiva, Daniel Frana, director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo e Innovación de Rafaela ACDICAR y del Centro Tecnológico CEN TEC Rafaela, presentó la muestra industrial que se realizará en esa ciudad santafesina del 14 al 16 de octubre.

En diálogo con Cadena 3, Frana explicó que la propuesta busca “poner en valor la industria” y el agregado de valor que Rafaela aporta desde su ubicación como centro geográfico de la Región Centro.

“Venimos justamente a presentar la muestra industrial en el centro de todos, que se va a hacer en Rafaela del 14 al 16 de octubre de este año”, señaló. Y agregó que el objetivo es visibilizar “el potencial que tienen las tres provincias” en sectores industriales estratégicos.

Frana remarcó que la muestra pondrá el foco en la capacidad de agregar valor a la producción primaria y al conocimiento. En ese sentido, destacó dos actividades centrales de Rafaela: la metalmecánica y la industria alimenticia.

“Rafaela tiene básicamente dos sectores muy importantes, el sector metalmecánico y el sector alimenticio, y a su vez otras cadenas de valor como economía del conocimiento”, sostuvo.

El dirigente también subrayó que la ciudad representa “un enclave estratégico para toda la región” por estar alejada de grandes centros como Rosario o Córdoba, pero contar con una estructura productiva, educativa y tecnológica consolidada.

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Según indicó, Rafaela tiene un polo universitario con nueve universidades y cinco centros tecnológicos, lo que constituye “un espacio muy importante para que la industria pueda trabajar y articular”.

Frana planteó que la muestra se realizará en un contexto de crecimiento de sectores emergentes como el gas, el petróleo, la minería, la actividad aeroespacial y el agro. Frente a ese escenario, sostuvo que el desafío es reconocer el rol de la industria en la transformación de materias primas y en la aplicación del conocimiento.

“El gran núcleo de lo que vamos a tratar de mostrar es poner en valor el trabajo que implica transformar la materia prima y poner el conocimiento a disposición de los usuarios”, expresó.

Además, destacó que el evento buscará generar un espacio de diálogo entre empresarios, industriales y representantes del Estado. “Aspiramos a que las pymes y las industrias sean reconocidas, valorizadas y tenidas en cuenta”, afirmó.

La muestra industrial de Rafaela será organizada por NC Producciones y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela, con el acompañamiento de la Municipalidad, la Agencia de Desarrollo y un grupo de instituciones, empresarios y empresas industriales.

Frana aseguró que ya hay compañías comprometidas con la iniciativa y anticipó que esperan que esta edición sea “el primero de muchos futuros eventos industriales en Rafaela”.

Informe de Federico Aguer y Gustavo Gigena.