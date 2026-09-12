Gasly, preocupado por su Alpine tras quedar fuera de la Q2: "Algo no es normal"
El francés terminó 14° y quedó eliminado antes de la Q3. Aseguró que perdió adherencia en todas las curvas y que el auto “deslizaba en todas direcciones”.
12/09/2026 | 12:30Redacción Cadena 3
FOTO: Gasly, preocupado por su Alpine tras quedar fuera de la Q2: "Algo no es normal".
Pierre Gasly no pudo repetir en Madrid el rendimiento que había mostrado una semana atrás en Monza, donde había conseguido una inesperada pole position. El piloto de Alpine quedó eliminado en la Q2 del Gran Premio de España y largará 14° este domingo, mientras su compañero Franco Colapinto avanzó a la Q3 y partirá noveno.
El resultado dejó especialmente preocupado al francés, que aseguró haber perdido completamente el comportamiento que había mostrado el auto durante las prácticas. Gasly terminó por detrás de Arvid Lindblad, Esteban Ocon y los dos Audi, pese a que hasta la tercera sesión de entrenamientos se había mostrado confiado con sus posibilidades.
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“Cero agarre”
“Tengo que decir que tenemos bastantes cosas que analizar”, reconoció Gasly después de la clasificación. El francés explicó que el comportamiento del Alpine cambió drásticamente respecto de las primeras sesiones.
“Comparado con la FP3, o con el coche en la FP1 y FP2, que iba muy bien, ahí no estaba absolutamente en ninguna parte; cero agarre y deslizaba en todas direcciones, wheelspin por todas partes”, señaló.
Gasly admitió que no encontró explicaciones inmediatas para la pérdida de rendimiento y que el problema se manifestó durante toda la clasificación.
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“Algo que no es realmente normal”
El piloto francés fue todavía más contundente al describir sus sensaciones al volante del Alpine.
“Sinceramente, creo que hay algo que no es realmente normal en el coche. Todas mis vueltas eran lentas, en cada curva pierdo tiempo y voy cruzado por todas partes”, afirmó.
Gasly calificó la sesión como “una carnicería” y anticipó que el equipo deberá analizar el auto antes de la carrera para determinar qué ocurrió durante la noche.
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El contraste con Colapinto
La actuación de Franco Colapinto representa, para Gasly, una prueba de que el rendimiento del Alpine podía ser mucho mejor. El argentino alcanzó la Q3 y clasificó noveno, mientras su compañero quedó fuera en la segunda tanda.
“Hasta la FP3, sinceramente, estaba súper cómodo y súper confiado con el coche y con nuestro rendimiento para estar en la parte delantera del pelotón. Y es el caso con Franco”, sostuvo.
De cara a la carrera, Gasly reconoció que la situación será complicada si no consiguen solucionar el problema. “El rendimiento está ahí, pero está claro que con el coche tal cual, mañana va a ser más que complicado, así que espero que podamos encontrar respuestas esta noche”, concluyó.
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Lectura rápida
¿Quién es el piloto que tuvo un mal rendimiento en Madrid?
Pierre Gasly no pudo repetir su rendimiento de Monza.
¿Qué posición clasificó Gasly para la carrera?
Gasly clasificó en la 14° posición para el Gran Premio de España.
¿Qué dijo Gasly sobre el comportamiento del auto?
Gasly mencionó que había “cero agarre” y que el auto se comportó de manera drástica diferente en comparación a las prácticas.
¿Cómo le fue a su compañero en la clasificación?
Franco Colapinto avanzó a la Q3 y clasificó noveno, contrastando con el rendimiento de Gasly.
¿Qué espera Gasly para la carrera?
Gasly espera que el equipo encuentre respuestas sobre el problema del auto antes de la carrera.