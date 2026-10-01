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El círculo de la felicidad: reflexiones sobre el amor y la esperanza en la obra de Coelho

En su nueva obra, Paulo Coelho entrelaza historias de amor, ambición y esperanza que invitan a la reflexión.

01/10/2026 | 12:01Redacción Cadena 3

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El círculo de la felicidad: reflexiones sobre el amor y la esperanza en la obra de Coelho

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Paulo Coelho regresa con "El círculo de la felicidad", una obra que invita a los lectores a explorar la esencia de la vida a través de relatos conmovedores. En esta narrativa, un misionero y un hombre desesperado se encuentran en el desierto, donde sus diálogos profundos revelan el peso de las decisiones y el destino. A través de personajes como el joven Humi, que aprende sobre el alto precio de la ambición desmedida, y un niño que descubre el amor en una remota aldea, Coelho nos lleva a reflexionar sobre la generosidad y la esperanza.

Las historias que componen este libro son un reflejo de la búsqueda humana por la felicidad. Desde un pueblo que anhela la lluvia hasta una mariposa nocturna que se enamora de una estrella, cada relato está impregnado de ternura y sabiduría. La prosa de Coelho se caracteriza por su capacidad de conectar con el lector, ofreciendo lecciones de vida que resuenan en el corazón. Este libro, bellamente ilustrado, no solo es un deleite visual, sino también una invitación a reencontrarse con uno mismo.

Publicada por PLANETA en 2026, "El círculo de la felicidad" se inscribe en el género de la narrativa, un campo en el que Coelho ha dejado una huella indeleble. Su estilo, que combina la filosofía con la narrativa sencilla, lo convierte en un autor accesible y relevante para diversas generaciones. En un mundo donde la búsqueda de la felicidad puede parecer un desafío, esta obra se presenta como un faro de luz y esperanza.

La relevancia de este libro en la actualidad es innegable. En tiempos de incertidumbre, las historias de amor, generosidad y esperanza que ofrece Coelho son un recordatorio de que la felicidad puede encontrarse en los lugares más inesperados. Así, "El círculo de la felicidad" no solo es una lectura placentera, sino también un recurso valioso para quienes buscan inspiración y reflexión en su vida cotidiana.

Ficha del libro:

GéneroNarrativa
EditorialPLANETA
Año de edición2026
ISBN9788408324539
ISBN digital9788408324546
IdiomaEspañol

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